Sosyal medya platformu TikTok'ta yayın açarak Türkiye Cumhuriyeti Devletine, devletin kurumlarına, Türk Polis Teşkilatına ve şehitlere yönelik ağır hakaret ve küfür eden şahıs tepkilere neden oldu. Ekipler yapılan şikayetlerin ardından Mehmet Uğur Yumuşak isimli şahsı enseledi.

SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen kararlı çalışma neticesinde 1 cinsel saldırı ve 2 tehdit-hakaret suçundan 3 suç kaydı bulunan şahıs Reyhanlı'da yakalandı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek ters kelepçeyle gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

SÖZLERİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Görüntülerde zanlının; geçtiğimiz günlerde helikopter kazasında şehit olan 5 Mehmetçiğe küfrederek, "Beni tutuklasanız da hadi gel, beni tutuklayacak devleti daha tanımamışım" sözleri hayrete düşürdü.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Devletimizin kurumlarına, milletimizin birlik ve beraberliğine ve aziz şehitlerimizin hatırasına yönelik hiçbir hakaret ve provokatif girişim karşılıksız kalmayacaktır. Türk polisi; hukukun kendisine verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, devletimizin gücünü ve milletimizin huzurunu korumak için görevini kararlılıkla sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.