Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında oyuncu Özcan Deniz, Burcu Özberk, Murat Ceylan, Murat Başoğlu ve Deniz Çakır'ın da bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. 3 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Deniz Çakır, Özcan Deniz, Cansu Taşkın, Işıl Işık Demet, İlknur Şahin, Ufuk Gündoğdu, Özden Cerrahoğlu, Ceylan Kaya, Burhan Karaca, Cem Güler, İbrahim Yılmaz, Deniz Sözen, Pınar Bent ve Muammer Kapucuoğlu'na test yapıldı.
Deniz Çakır, Pınar Bent, Burcu Özberk, Işıl Işık Demet, İbrahim Yılmaz ve Özcan Deniz gibi isimlerin testleri negatif çıktı.
Test sonucu pozitif çıkan isimlerin Deniz Sözen, Ufuk Gündoğdu ve Cem Karcı olduğu öğrenildi.