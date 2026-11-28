Ünlü sunucu Alp Kırşan, şöhretin zirvesindeyken bir anda her şeyini bırakarak yeni hayatına başlamıştı. Aldığı bu radikal kararlar ile birlikte şimdilerde doğayla iç içe bir evde yaşıyor. Yeni yuvasını görenler şaşkınlık geçirirken yeni evi neredeyse dudak uçuklatıyor.

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HABERİN ÖZETİ Alp Kırşan’ın yeni yuvası şaşırttı! Şöhretin zirvesindeyken her şey bırakmıştı Ünlü sunucu Alp Kırşan, şöhretin zirvesindeyken her şeyi bırakarak doğayla iç içe yeni bir hayata başladı ve şimdilerde İzmir'de ailesiyle birlikte yeni bir eve taşındı. Alp Kırşan, 2013 yılında aldığı radikal bir kararla Bodrum'a yerleşmişti. 2014 yılında Zeynep Kırşan ile evlendi. İstanbul'u terk ettikten sonra sırasıyla Ege ve Akdeniz arasında yaşadı. Şimdilerde İzmir'de yaşamını sürdürüyor. Yeni yuvasının hem fiyatı hem de görünümüyle magazin gündemine düştüğü belirtiliyor.

ALP KIRŞAN’IN YENİ YUVASI ŞAŞIRTTI!

Ekranların sevilen sunucusu Alp Kırşan, zaman zaman başarısının yanı sıra özel hayatıyla da merak ediliyor. Ünlü sunucu Alp Kırşan 2013 yılında aldığı radikal kararla birlikte Bodrum’a yerleşti. Bodrum’da neredeyse 10 yılı geçiren Kırşan, şimdilerde İzmir’de yaşamını sürdürüyor.

2014 yılında Zeynep Kırşan’la evlenen Alp Kırşan, evliliğinin ardından sadece televizyon ekranlarına değil uzun süredir yaşadığı İstanbul’a da veda etmiş oldu. Önce ailesiyle birlikte bu kararı alan Alp Kırşan'ın hayatında ise yepyeni bir döneme giriş yaptığını söyleyebiliriz.

İstanbul’u terk ettikten sonra sırasıyla Ege ve Akdeniz arasında yaşamını sürdüren Alp Kırşan, sonunda aradığı yeni yuvasını buldu. Uzun uğraşlar sonucunda hayatında artık yeni bir döneme giriş yapılıyor. Şimdiye kadar Ege ve Akdeniz kıyılarında yaşayan Kırşan, İzmir’de kendisine artık yeni bir hayat kurdu.

Şimdilerde Sabah’ın haberine göre, Alp Kırşan ve Zeynep Kırşan ailesi yeni yuvasıyla görenleri şaşkına çeviriyor. Hem fiyatı hem de görünümüyle magazin gündemine bomba gibi düştü.

ŞÖHRETİN ZİRVESİNDEYKEN HER ŞEY BIRAKMIŞTI

Şöhretin zirvesindeyken bir anda her şeyi bırakarak hayatına yeni evinde devam eden Alp Kırşan ve eşi Zeynep Kırşan, hayallerinin bile ötesinde bir evde oturmanın mutluluğunu yaşıyorlar. İzmir’e yeni yuvalarına taşınan Kırşan çifti, yeni evleriyle de oldukça dikkat çekiyorlar.

Özellikle Zeynep Kırşan, hayallerinin bile ötesinde olan bu yeni yuvası için “Hiç bu kadarını hayal etmemiştim, inanılmaz mutluyum” diyerek yeni yuvası için heyecanlı olduğu görülüyor. İkilinin bu yeni kararları magazin gündeminin de yakından takip ettiği işler arasında yerini alıyor.