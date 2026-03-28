Efsane sunucu Alp Kırşan’ın yeni yuvası şoke etti! Ekranlara veda edip sırra kadem basmıştı

Türk televizyon tarihinin enerjik ve sevilen isimlerinden Alp Kırşan, kariyerinin zirvesindeyken aldığı cesur bir kararla İstanbul’un ışıltılı dünyasına veda etti. Bir döneme damga vuran efsane sunucu, spot ışıklarını geride bırakıp ailesiyle birlikte doğanın kalbinde kendine yepyeni bir yaşam kurdu. Uzun süredir gözlerden uzak olan Kırşan’ın, lüksü sadelikle, konforu ise eşsiz doğa manzaralarıyla birleştirdiği yeni yuvası, görenleri adeta büyüledi.
2013 yılında radikal bir karara imza atan ünlü sunucu Alp Kırşan, şöhretin zirvesindeyken ekranlara veda ederek ailesiyle birlikte Bodrum’a taşınmayı tercih etmişti. Tam 10 yıl Bodrum’da, ardından 1 yıl Antalya’da yaşayan çift, son olarak rotayı Kırşan’ın memleketi İzmir’e çevirdi.
2014 yılında evlendiği eşi Zeynep Kırşan ile yalnızca ekranlara değil, İstanbul’a da veda eden ünlü sunucu, bu yeni başlangıçla hayatına bambaşka bir sayfa açtı. Ege ve Akdeniz arasında mekik dokuduktan sonra çift, sonunda İzmir Karşıyaka’da karar kıldı.
Taşınmadan önce satın aldıkları müstakil evi baştan sona restore eden çift, bahçe içindeki tek katlı yapıyı adeta yeniden inşa etti. Alp Kırşan, eşinin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için duvar boyasından mutfak dolaplarına kadar her detayı bizzat yönetti ve evin her köşesine Zeynep Kırşan’ın zevkini yansıttı.
Evin dekorasyonunda huzur veren pastel tonlar ve şık ahşap detaylar ön plana çıkıyor. Konforun merkezde olduğu oturma odasında özel tasarım dev bir koltuk yer alırken, duvarlar ailenin en özel anlarını gösteren fotoğraf ve tablolarla süslenmiş. Yatak odasında krem tonları devam ederken, lacivert ahşap paneller odaya modern bir derinlik katıyor. Çocukları Efe ve Ata’nın odasında ise ferahlığı vurgulayan beyaz dolaplar ve kullanışlı bir ranza bulunuyor.
Zeynep Kırşan, hayallerinin bile ötesine geçen yeni yuvaları için, “Hiç bu kadarını hayal etmemiştim, inanılmaz mutluyum” sözleriyle mutluluğunu dile getiriyor.
ALP KIRŞAN KİMDİR?
Alp Kırşan 1979 tarihinde dünyaya geldi. Türk oyuncu, televizyon sunucusu ve komedyendir. Özellikle eğlence ve komedi programlarındaki başarılı performanslarıyla tanınır.
Televizyon kariyerinde “Çocuklar Duymasın” ve “Güldür Güldür Show” gibi popüler projelerde rol almıştır. Ayrıca sunuculuk alanında da çeşitli yarışma ve eğlence programlarının yüzü olmuştur.