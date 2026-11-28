Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 29 ilde operasyon düzenlendi.

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HABERİN ÖZETİ Jandarma'dan 29 ilde eş zamanlı DEAŞ baskını! Sözde yardım kuruluşlarıyla örgüte para aktaran 84 şüpheli yakalandı Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 29 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında yakalanan şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne üye oldukları tespit edildi. Şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlendi. Yakalanan şahısların terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları saptandı. İçişleri Bakanlığı, ülkenin huzur ve güvenliği için DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğünü açıkladı.

PROPAGANDA VE FİNANSMAN TEMİNİ

Operasyonlar kapsamında yakalanan şüphelilerin;

DEAŞ terör örgütüne üye oldukları,

Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları,

Terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları tespit edildi.

OPERASYONLAR KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLÜYOR

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülkenin huzur ve güvenliği için DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğüne dikkat çekildi ve Jandarma, TEM Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve emeği geçenler tebrik edildi.