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İstanbul
Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 29 ilde operasyon düzenlendi.
Operasyonlar kapsamında yakalanan şüphelilerin;
DEAŞ terör örgütüne üye oldukları,
Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları,
Terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülkenin huzur ve güvenliği için DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğüne dikkat çekildi ve Jandarma, TEM Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve emeği geçenler tebrik edildi.