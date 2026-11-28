Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda hâkimler, savcılar ve yargı teşkilatının temsilcileriyle bir araya geldi. Yargı sisteminin işleyişine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürlek, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan düzenlemelere ilişkin önemli bilgiler verdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Boşanma davalarında yeni düzenleme hazırlığı: Adli tatilde de duruşma yapılabilecek Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

ADALETİN YÜZYILI VİZYONU

İşte Bakan Gürlek'in açıklamalarından satır başları:

Yargı teşkilatımızın kıymetli mensupları,

Bağımsız ve tarafsız yargı, hukuk devletinin temelidir. Vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini korumak, adaletin zamanında ve hakkaniyetle tecellisini sağlamak hepimize büyük bir sorumluluk yüklüyor. Bakanlık olarak bize düşen de bu sorumluluğu yerine getirirken ihtiyaç duyduğunuz desteği sağlamak ve çalışma şartlarınızı iyileştirmektir.

Sizlerin içinden gelen, teşkilatımızın değişik kademelerinde sizlerle omuz omuza çalışmış bir arkadaşınız olarak birçok sorunumuzu biliyor ve bakan olduğum günden bu yana bu sorunların çözümü için çalışıyorum.

Bu göreve geldiğim günden bu yana öncelikle kendi önüme bir hedef koydum. Türkiye'nin her alanda güçlenip mesafe kat ettiği bu dönemde, adalet teşkilatımızın da hak ettiği yere gelmesi temel amacımdır. Bunun adı da ADALETİN YÜZYILI vizyonudur. Amacı ve hedefi olmayan hiçbir yapı gelişemez ve ilerleyemez. Bizim amacımız da bu aziz milletin ve bu kadim devletin adalet ihtiyacını karşılayan sistemi, çağın gerektirdiği en yüksek kapasitede ve zamanın ruhunun tanımladığı en modern tarzda işler hâle getirmektir.

Bu suretle TÜRKİYE YÜZYILI hedefi ile yola çıkan kadroların 24 yılda temel mevzuatımızı büyük ölçüde yenilediğine şahit olduk. Bizden ve sizden önce bu koltuklarda oturan tüm geçmiş dönem çalışma arkadaşlarımıza vermiş oldukları samimi hizmet ve gayretlerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.

Hepiniz çok iyi bilirsiniz ki bu teşkilat, çok yakın zamanda çok büyük bir işgal ve esaretten kurtulma sürecinden geçti. Bütün bunlara rağmen bu aziz milletin yetiştirdiği kadrolar hızlıca göreve geldi ve milletine adaletle hizmet etme sorumluluğunu üstlendi. Devletimiz bu yapılanmada çok hızlı refleksler ve büyük bir fedakârlık göstererek milletimize sunduğu hizmetlerde aksaklığa mahal vermeden yoluna devam etti.

Bu süreçte vatandaşlarımızın hak arama yollarını genişlettik, yargı teşkilatımızın insan kaynağını güçlendirdik. Adliyelerimizin fiziki ve teknolojik imkânlarını geliştirdik. Bugün de değişen ihtiyaçları gözeterek bu çalışmaları sürdürüyoruz.

Önümüzdeki dönemde hedefimiz, hukukun üstünlüğünü esas alan, uyuşmazlıkları makul sürede çözüme kavuşturan ve vatandaşımıza güven veren, öngörülebilir bir adalet sistemini güçlendirmektir. Mevzuat çalışmalarımızı da bu hedef doğrultusunda yürütüyoruz.

11. YARGI PAKETİ İLE CEZALAR AĞIRLAŞTIRILDI

Değerli mesai arkadaşlarım,

Yargı Reformu Strateji Belgemiz kapsamında mevzuat alanında önemli adımlar attık.

11. Yargı Paketi’yle;

• Çocukları suçta araç olarak kullanan örgüt yöneticilerine verilen cezaları artırdık.

• Meskûn mahalde silahla ateş edilmesine ve trafikte yol kesilmesine karşı yaptırımları güçlendirdik.

• Akıl hastalarına uygulanan güvenlik tedbirlerini yeniden düzenledik.

• Bilişim yoluyla işlenen belirli suçlarda ise suçta kullanılan hesaplara ve telefon hatlarına daha hızlı müdahale edilmesine imkân sağladık.

12. Yargı Paketi’yle de yargılamanın farklı aşamalarına ilişkin düzenlemeler yaptık:

• Yazılı yargılamada, zorunlu hâller dışında duruşmalar arasındaki süreyi üç ayla sınırlandırdık.

• Hukuk yargılamalarında ses ve görüntü yoluyla duruşmaya katılımı kolaylaştırdık.

• Belirsiz alacak davasına ilişkin düzenlemeyi kaldırdık. Kısmi davalarda, talebin artırılan kısmı bakımından zamanaşımının dava tarihinde kesilmiş sayılmasını sağladık.

• Aynı yargı çevresindeki aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinin verdiği birleştirme kararlarına karşı doğrudan istinaf yolunu açtık.

• Noterlik evrak ve defterlerinin doğrudan mahkemelere ve Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilebilmesini sağladık.

• İdare mahkemelerinde tek hâkimle görülebilecek davalara ilişkin parasal sınırı yükselttik.

• İstinaf incelemesinde eksikliklerin mümkün olduğunca doğrudan giderilmesine yönelik düzenlemeler yaptık.

• Danıştay’da hangi kararların temyiz edilebileceğini daha açık hâle getirdik.

• Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına ilişkin istinaf ve temyiz hükümlerini yeniden düzenledik.

• İşkence ve eziyet suçlarıyla kamu görevlisinin görevi sebebiyle işlediği kötü muamele niteliğindeki suçları hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulamasının dışında bıraktık.

• Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yetkisini genişlettik ve sanık lehine itirazlarda süre sınırını kaldırdık.

• Dolandırıcılığa iştiraki, hesabın kullanılmasını sağlayan bilgi veya araçları vermekle sınırlı kalanlar için cezada yarı oranında indirim öngördük.

• Moleküler genetik verilerin saklanması, kullanılması ve imhasına ilişkin kuralları belirledik.

Şimdi bu düzenlemelerin uygulamadaki sonuçlarını izleyeceğiz. Hangi adımların gecikmeleri azalttığını ve hangi konularda yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu birlikte değerlendireceğiz.

Bunun yanında Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ortaya koyduğumuz hedefleri de bu anlayışla birer birer hayata geçiriyoruz. Hukukun üstünlüğünden taviz vermeden, gecikmeyen ve güven veren bir adalet sistemi için reform irademizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Çünkü bizim için reform, tamamlanan bir süreç değil; adaleti her gün daha ileriye taşıma sorumluluğudur.

2027 İÇİN 95 YENİ ADLİYE TEKLİFİ

Değerli yargı mensuplarımız, kıymetli mesai arkadaşlarım,

Mevzuat alanında attığımız adımların uygulamada karşılık bulabilmesi için teşkilatımızın fiziki imkânlarını ve insan kaynağını da güçlendiriyoruz.

2002 yılında 78 olan müstakil adliye binası sayımızı bugün 408’e çıkardık. Adliyelerimizin toplam kapalı alanını ise 569 bin metrekareden yaklaşık 6 milyon 200 bin metrekareye ulaştırdık.

2026 yılı yatırım programımızda 59 adliye, 5 adli tıp binası, 27 ceza infaz kurumu, 1 denetimli serbestlik müdürlüğü ve 1 personel eğitim merkezi olmak üzere toplam 93 inşaat projesi yer alıyor. Programımızda ayrıca 848 dairelik kamu konutu yatırımı bulunuyor. Bu yıl 20 hizmet binasının yapım ihalesini gerçekleştirdik.

2027 yılı yatırım programına yapım işi olarak 95 adliye, 8 adli tıp binası, 42 ceza infaz kurumu ve 3 personel eğitim merkezi teklif ettik. Proje işleri kapsamında ise 144 adliye, 7 adli tıp binası, 62 ceza infaz kurumu ve 18 ilde toplam bin 330 kamu konutu için teklifte bulunduk.

Konut konusunun sizler için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. 2002 yılında 3 bin 929 olan kamu konutu sayımızı, teşkilatımıza kazandırdığımız 11 bin 863 konutla 15 bin 792’ye çıkardık. Yeni yapım ihaleleri ve alımlarla iki yılın sonunda teşkilatımızın konut ihtiyacını büyük ölçüde karşılamayı hedefliyoruz.

YARGI TEŞKİLATINA 81 YENİ TOGG

Bugün Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı ile adli ve idari yargı birimlerimize 2 bin 94 taşıtla hizmet veriyoruz. Bu yıl filomuza kattığımız 52 taşıtı yargı birimlerimize tahsis ettik. Bunların 40’ı yerli ve millî otomobilimiz Togg T10X. Aralık ayında 81 Togg T10X daha alarak teşkilatımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Ayrıca Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı bütçesiyle alınan 213 taşıtı da yargı birimlerimize tahsis ettik.

YARGIDA 11,6 MİLYON DOSYA BULUNUYOR

Kıymetli mesai arkadaşlarım,

Nüfus artışı, ekonomik ve teknolojik gelişmeler ve suç türlerinin çeşitlenmesi yargının iş yükünü artırıyor.

Bugün Cumhuriyet başsavcılıklarımızda 5 milyon 944 bin 278, İlk derece mahkemelerimizde 4 milyon 65 bin 56, İstinaf mahkemelerimizde 1 milyon 608 bin 201 dosya derdest olmak üzere toplamda 11 milyon 617 bin 535 dosyadan söz ediyoruz. Dolayısıyla yargı teşkilatımızın karşı karşıya bulunduğu iş yükü azımsanamayacak boyuttadır. Bu iş yükü karşısında aynı zamanda nitelikli bir yargılama faaliyetinin yerine getirilmesinin zorluğunun da bilincindeyiz.

Ceza mahkemelerimizde iş yükünün nasıl değiştiğini de yakından takip ediyoruz. Bildiğiniz üzere, 25 Aralık 2025 tarihinde yapılan kanun değişikliğiyle nitelikli dolandırıcılık davaları asliye ceza mahkemelerinin görev alanına alındı.

Bu düzenlemenin ardından, 2025 ve 2026 yıllarının ilk on ayında mahkemelerimize gelen dosya sayılarını karşılaştırdık.

BOŞANMA DAVALARINDA YENİ DÖNEM

Boşanma davalarında geçen süre, eşlerin ve özellikle çocukların hayatını doğrudan etkiliyor. Bu kapsamda boşanma hukukunun uygulamada aksayan yönlerini, boşanmanın mali sonuçlarıyla birlikte ele alıyor, tarafların haklarını ve çocuğun üstün yararını gözeten bir yargılama usulü üzerinde çalışıyoruz. Aile mahkemelerinin kuruluş ve yargılama usullerini yenilemeyi, boşanma davalarının adli tatilde de görülebilmesine imkân sağlamayı hedefliyoruz.

