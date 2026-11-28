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İstanbul
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerini paylaşarak İstanbulluları uyardı. Kentte soğuk ve yağışlı havanın etkisini göstereceği belirtilirken, hava sıcaklıklarının pazartesi gününden itibaren hissedilir derecede azalacağı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'un 29 Kasım Pazar günü Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği belirtildi. Soğuk havanın hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Kent genelinde yağışların genellikle sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
Rüzgarın kuzey yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli, yer yer 70 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
İstanbul Valiliği, 29 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında kentte beklenen hissedilen sıcaklık değerlerini de paylaştı.
- 29 Kasım Pazar: 9-10 derece
- 30 Kasım Pazartesi: 4-5 derece
- 1 Aralık Salı: 3-6 derece
- 2 Aralık Çarşamba: 3-5 derece