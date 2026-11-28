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İstanbul
BİM 6 Aralık 2026 aktüel kataloğu, pazar günü alışveriş yapmak isteyenler için yeni ürün ve fiyat listesini duyurdu. Yeni yıl yaklaşırken dekorasyon ürünlerine ağırlık verilen listede ışıklı şeker evleri, kar küreleri, LED aydınlatmalar, kokina dalları ve farklı tasarımlardaki yılbaşı süsleri bulunuyor. Evdeki ısınma ihtiyacına yönelik Heifer elektrikli ısıtıcılar ile LG televizyon ve soundbar gibi elektronik seçenekler de bu haftanın ürünleri arasında. Ayrıca ailece oynanabilecek kutu oyunları, çocuklara yönelik oyuncaklar ve günlük kullanımda ihtiyaç duyulan teknolojik aksesuarlar da katalogda yerini alıyor. Işıklı Karma Seramik Evler 329 TL ,Nostaljik Işıklı Kartpostal Ev 449 TL, Işıklı Fiyonklu Evler 299 TL, Dekoratif Metal Dönme Dolap 279 TL, Konsept Işıklı Ev 449 TL, Işıklı Kurdeleli Ev 299 TL, Işık Yeşil, Çatılı Ev 579 TL, Işıklı Yeşil Çatılı Sokak Lambalı Ev 269 TL, Işıklı Yeşil Çatılı 2 Katlı Ev 519 TL, Kurmalı Müzikli Takı Kutusu 1.299 TL, Carusel Müzik Kutusu 359 TL, Porselen Işıklı LED Fener 459 TL, Dekoratif Işıklı Deniz Feneri 599 TL, Dekoratif Işıklı Deniz Feneri 399 TL, Işıklı Dönme Dolap 899 TL, Kedi Kar Küresi 349 TL , Kedi Kar Küresi 179 T, 20 Ledli Dekoratif Koni 399 TL. BİM'in 6 Aralık Pazar günü satışa sunacağı ürünlerin fiyatları ve özellikleri alışveriş yapmayı planlayanlar tarafından incelenmeye başladı. İşte 6 Aralık BİM aktüel ürünleri ve fiyatları...
65 inç AI QNED MİNİ LED 4K SMART TV 46.900 TL
Soundbar 4.250 TL
Ay Işığı Feneri Bluetooth Speaker 999 TL
LED Ağaç Aydınlatma 999 TL
LED Işık Dekoratif Duvar Aksesuarı 499 TL
Mantar Masa Lamba Abajur 599 TL
Mantar Masa Lambası 399 TL
Mini Figürlü Masa Lambası 149 TL
Dekoratif Ampullü Masa Lambası 399 TL
Projeksiyon Işığı Kumandalı 399 TL
Akım Korumalı Uzatma Kablosu 999 TL
Duvar Şarjı 349 TL
Alkalin Pil Çeşitleri 115 TL
Star LED Ampul 99 TL
Filament Ampul 69 TL
Şömine Efektli Elektrikli Isıtıcı 7.900 TL
Panoramik Şömine Görünümlü Elektrikli Isıtıcı 7.900 TL
Kar Tanesi Ledli Ağaç 599 TL
Şerit 100 LED Işık Zinciri 349 TL
Figürlü LED Işık Zinciri 10'lu 599 TL
Dekoratif Fihürlü LED Işık 699 TL
Kozalaklı ve Kokinalı LED Işık Zinciri 499 TL
Havai Fişek Dekoratif 150 LED Işık Şeridi 399 TL
Kristal Kar Taneli LED ışık Zinciri 10'lu 199 TL
100 LED Işık Zinciri 249 TL
Dekoratif Figürlü Işık 999 TL
Bere Şapkalı LED Işık Zinciri 299 TL
Tüylü Küre Işık Zinciri 10'lu 499 TL
Dekoratif Perde LED Işık Zinciri 499 TL
Kokina Tasarımlı Saramik Lamba 799 TL
Dekoratif LED Işık Renkli 399 TL
Renkli LED Işık Zinciri 599 TL
Dekoratif LED Işık Sarkıt 349 TL
Galaksi Gece Lambası 299 TL
Işıklı Şeker Evi 599 TL
Dekoratif Işıklı Lale Küre 229 TL
Işıklı Karma Seramik Evler 329 TL
Nostaljik Işıklı Kartpostal Ev 449 TL
Işıklı Fiyonklu Evler 299 TL
Dekoratif Metal Dönme Dolap 279 TL
Konsept Işıklı Ev 449 TL
Işıklı Kurdeleli Ev 299 TL
Işık Yeşil Çatılı Ev 579 TL
Işıklı Yeşil Çatılı Sokak Lambalı Ev 269 TL
Işıklı Yeşil Çatılı 2 Katlı Ev 519 TL
Kurmalı Müzikli Takı Kutusu 1.299 TL
Carusel Müzik Kutusu 359 TL
Porselen Işıklı LED Fener 459 TL
Dekoratif Işıklı Deniz Feneri 599 TL
Dekoratif Işıklı Deniz Feneri 399 TL
Işıklı Dönme Dolap 899 TL
Kedi Kar Küresi 349 TL
Kedi Kar Küresi 179 TL
20 Ledli Dekoratif Koni 399 TL
Metal Saksılı Kokina Çiçeği 199 TL
Biblo Sallanan At 399 TL
Kar Dekorlu Yapay Kokina Dalı 169 TL
Yapay Dal Kokina Çiçeği 79 TL
Ağaç Desenli Cam Mumluk 299 TL
Ev Desenli Cam Mumluk 299 TL
Biblo Sallanan Çocuklu At 319 TL
İkili Cam Dekor Mumluk 399 TL
2'li Fotoğraf Çerçevesi 159 TL
KAR Spreyi 79 TL
Eğlenceli Gözlükler 99 TL
Işıklı Dekor 329 TL
Işıklı Dekor 499 TL
Fotoğraf Çerçevesi 329 TL
Dekoratif Ledli Mum 129 TL
Kum Çerçeve 229 TL
LED Mum 119 TL
Işıklı Dekoratif Penguen 359 TL
Sulu Dekoratif Ürünler 279 TL
Dekoratif Işıklı Kurabiye Kız 499 TL
Kurşun Asker Biblo 279 TL
Ayıcık Kurşun Asker Biblo 399 TL
Teleskopik Ayaklı Pelüş Ayıcık 799 TL
Ahşap Scrabble 799 TL
Pelüş Anahtarlık 89 TL
Pelüş Koşan İnek 549 TL
Bilgi Çarkı Kutu Oyunu 529 TL
Konuşan Emzikli İnci Bebek 549 TL
Pelüş Sevimli Geyik 549 TL
Parmak Isıran Hipo Oyunu 299 TL
Lisanslı Puzzle 119 TL
Kızma Birader 99 TL
Robota Dönüşen Araçlar 229 TL
Araba Seti 549 TL
Taşıyıcı Fırlatıcı Ejderha 699 TL
Parıltılı Oyuncak Bebek 299 TL