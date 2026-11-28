BİM 6 Aralık 2026 aktüel kataloğu, pazar günü alışveriş yapmak isteyenler için yeni ürün ve fiyat listesini duyurdu. Yeni yıl yaklaşırken dekorasyon ürünlerine ağırlık verilen listede ışıklı şeker evleri, kar küreleri, LED aydınlatmalar, kokina dalları ve farklı tasarımlardaki yılbaşı süsleri bulunuyor. Evdeki ısınma ihtiyacına yönelik Heifer elektrikli ısıtıcılar ile LG televizyon ve soundbar gibi elektronik seçenekler de bu haftanın ürünleri arasında. Ayrıca ailece oynanabilecek kutu oyunları, çocuklara yönelik oyuncaklar ve günlük kullanımda ihtiyaç duyulan teknolojik aksesuarlar da katalogda yerini alıyor. Işıklı Karma Seramik Evler 329 TL ,Nostaljik Işıklı Kartpostal Ev 449 TL, Işıklı Fiyonklu Evler 299 TL, Dekoratif Metal Dönme Dolap 279 TL, Konsept Işıklı Ev 449 TL, Işıklı Kurdeleli Ev 299 TL, Işık Yeşil, Çatılı Ev 579 TL, Işıklı Yeşil Çatılı Sokak Lambalı Ev 269 TL, Işıklı Yeşil Çatılı 2 Katlı Ev 519 TL, Kurmalı Müzikli Takı Kutusu 1.299 TL, Carusel Müzik Kutusu 359 TL, Porselen Işıklı LED Fener 459 TL, Dekoratif Işıklı Deniz Feneri 599 TL, Dekoratif Işıklı Deniz Feneri 399 TL, Işıklı Dönme Dolap 899 TL, Kedi Kar Küresi 349 TL , Kedi Kar Küresi 179 T, 20 Ledli Dekoratif Koni 399 TL. BİM'in 6 Aralık Pazar günü satışa sunacağı ürünlerin fiyatları ve özellikleri alışveriş yapmayı planlayanlar tarafından incelenmeye başladı. İşte 6 Aralık BİM aktüel ürünleri ve fiyatları...



6 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ VE FİYATLARI 2026

65 inç AI QNED MİNİ LED 4K SMART TV 46.900 TL

Soundbar 4.250 TL

Ay Işığı Feneri Bluetooth Speaker 999 TL

LED Ağaç Aydınlatma 999 TL

LED Işık Dekoratif Duvar Aksesuarı 499 TL

Mantar Masa Lamba Abajur 599 TL

Mantar Masa Lambası 399 TL

Mini Figürlü Masa Lambası 149 TL

Dekoratif Ampullü Masa Lambası 399 TL

Projeksiyon Işığı Kumandalı 399 TL

Akım Korumalı Uzatma Kablosu 999 TL

Duvar Şarjı 349 TL

Alkalin Pil Çeşitleri 115 TL

Star LED Ampul 99 TL

Filament Ampul 69 TL

Şömine Efektli Elektrikli Isıtıcı 7.900 TL

Panoramik Şömine Görünümlü Elektrikli Isıtıcı 7.900 TL





Kar Tanesi Ledli Ağaç 599 TL

Şerit 100 LED Işık Zinciri 349 TL

Figürlü LED Işık Zinciri 10'lu 599 TL

Dekoratif Fihürlü LED Işık 699 TL

Kozalaklı ve Kokinalı LED Işık Zinciri 499 TL

Havai Fişek Dekoratif 150 LED Işık Şeridi 399 TL

Kristal Kar Taneli LED ışık Zinciri 10'lu 199 TL

100 LED Işık Zinciri 249 TL

Dekoratif Figürlü Işık 999 TL

Bere Şapkalı LED Işık Zinciri 299 TL

Tüylü Küre Işık Zinciri 10'lu 499 TL

Dekoratif Perde LED Işık Zinciri 499 TL



Kokina Tasarımlı Saramik Lamba 799 TL

Dekoratif LED Işık Renkli 399 TL

Renkli LED Işık Zinciri 599 TL

Dekoratif LED Işık Sarkıt 349 TL

Galaksi Gece Lambası 299 TL

Işıklı Şeker Evi 599 TL

Dekoratif Işıklı Lale Küre 229 TL

Işıklı Karma Seramik Evler 329 TL

Nostaljik Işıklı Kartpostal Ev 449 TL

Işıklı Fiyonklu Evler 299 TL

Dekoratif Metal Dönme Dolap 279 TL

Konsept Işıklı Ev 449 TL

Işıklı Kurdeleli Ev 299 TL

Işık Yeşil Çatılı Ev 579 TL

Işıklı Yeşil Çatılı Sokak Lambalı Ev 269 TL







Işıklı Yeşil Çatılı 2 Katlı Ev 519 TL

Kurmalı Müzikli Takı Kutusu 1.299 TL

Carusel Müzik Kutusu 359 TL

Porselen Işıklı LED Fener 459 TL

Dekoratif Işıklı Deniz Feneri 599 TL

Dekoratif Işıklı Deniz Feneri 399 TL

Işıklı Dönme Dolap 899 TL

Kedi Kar Küresi 349 TL

Kedi Kar Küresi 179 TL

20 Ledli Dekoratif Koni 399 TL

Metal Saksılı Kokina Çiçeği 199 TL

Biblo Sallanan At 399 TL

Kar Dekorlu Yapay Kokina Dalı 169 TL

Yapay Dal Kokina Çiçeği 79 TL

Ağaç Desenli Cam Mumluk 299 TL

Ev Desenli Cam Mumluk 299 TL

Biblo Sallanan Çocuklu At 319 TL





İkili Cam Dekor Mumluk 399 TL

2'li Fotoğraf Çerçevesi 159 TL

KAR Spreyi 79 TL

Eğlenceli Gözlükler 99 TL

Işıklı Dekor 329 TL

Işıklı Dekor 499 TL

Fotoğraf Çerçevesi 329 TL

Dekoratif Ledli Mum 129 TL

Kum Çerçeve 229 TL

LED Mum 119 TL

Işıklı Dekoratif Penguen 359 TL

Sulu Dekoratif Ürünler 279 TL

Dekoratif Işıklı Kurabiye Kız 499 TL

Kurşun Asker Biblo 279 TL



Ayıcık Kurşun Asker Biblo 399 TL

Teleskopik Ayaklı Pelüş Ayıcık 799 TL

Ahşap Scrabble 799 TL

Pelüş Anahtarlık 89 TL

Pelüş Koşan İnek 549 TL

Bilgi Çarkı Kutu Oyunu 529 TL

Konuşan Emzikli İnci Bebek 549 TL

Pelüş Sevimli Geyik 549 TL

Parmak Isıran Hipo Oyunu 299 TL

Lisanslı Puzzle 119 TL

Kızma Birader 99 TL

Robota Dönüşen Araçlar 229 TL

Araba Seti 549 TL

Taşıyıcı Fırlatıcı Ejderha 699 TL

Parıltılı Oyuncak Bebek 299 TL