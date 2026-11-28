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İstanbul
İstanbul Fatih’te bir kuyumcunun kepenk kilidini kırarak içeri giren şüphelilerin vitrindeki yaklaşık 4 kilogram altın ziynet eşyasını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Üç ilçede düzenlenen operasyonlarda yakalanan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
Olay, 30 Eylül 2026’da saat 04.30 sıralarında Fatih Molla Fenari Mahallesi’ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, kiralık otomobille kuyumcunun önüne gelen şüphelilerden ikisinin kepenk kilidini kırarak içeri girdiği, vitrindeki altınları aldıktan sonra dışarıda bekleyen diğer şüphelilerle birlikte kaçtığı görüldü.
Polis, şüphelilerin kullandığı kiralık otomobili Başakşehir’de bir ara sokakta terk edilmiş halde buldu. Aracı temin ettikleri öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.