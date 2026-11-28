İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde yeni parti değişiklikleri yaşandı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 3 CHP'li ve 1 Yeni Partili meclis üyesi, partilerinden ayrılarak AK Parti'ye katıldı.

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HABERİN ÖZETİ İBB Meclisi'nde dengeler değişiyor: 4 meclis üyesi AK Parti'ye katıldı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde üç CHP'li ve bir Yeni Partili meclis üyesi partilerinden ayrılarak AK Parti'ye katıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katılan Silivri Belediye Meclisi ve İBB Meclisi üyeleri Tan Hüseyin Kıroğlu ile Mehmet Keleş'e rozetleri takıldı. CHP'den ayrılan Sultangazi Belediye Meclisi ve İBB Meclisi üyesi Cansel Armutlu ile Yeni Partiden ayrılan Maltepe Belediye Meclisi ve İBB Meclisi üyesi Ali Can Yiğit de AK Parti'ye katıldı. Bu katılımların ardından AK Parti'nin İBB Meclisindeki üye sayısı 135'e yükseldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 2019'dan bu yana İBB'nin Silivri'de ulaşım ve kentsel dönüşüm alanlarında yeterli çalışma yürütmediğini savundu. Özdemir, partiye katılan yeni üyelerle hizmet yolculuğunu daha da büyüteceklerini belirtti.

3 CHP'Lİ VE 1 YENİ PARTİLİ AK PARTİ'YE GEÇTİ

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Silivri'de düzenlenen AK Parti İlçe Danışma Meclisi toplantısına katılan AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katılan Silivri Belediye Meclisi ve İBB Meclisi üyeleri Tan Hüseyin Kıroğlu ile Mehmet Keleş'e rozetlerini taktı.

CHP'den ayrılan Sultangazi Belediye Meclisi ve İBB Meclisi üyesi Cansel Armutlu ile Yeni Partiden ayrılan Maltepe Belediye Meclisi ve İBB Meclisi üyesi Ali Can Yiğit de ilçelerinde düzenlenen danışma meclisi programlarında AK Parti'ye katıldı.

AK PARTİ'NİN İBB MECLİSİNDEKİ ÜYE SAYISI 135'E YÜKSELDİ

Katılımların ardından paylaşılan son dağılıma göre, İBB Meclisinde AK Parti'nin üye sayısı 135'e yükseldi.

AK Parti Silivri İlçe Danışma Meclisi'nde konuşan Özdemir, 2019'dan bu yana İBB'nin Silivri'de ulaşım ve kentsel dönüşüm alanlarında yeterli çalışma yürütmediğini savundu.

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde Silivri'ye yapılan hizmetleri hatırlatan Özdemir, 2019'dan bu yana Büyükşehir Belediyesi adına hizmet kuraklığı yaşandığını belirtti.

Kentsel dönüşüm açısından kendilerinin başlattığı projeler haricinde Silivri'de yeni bir çalışma, adım, mücadele göremediklerini dile getiren Özdemir, İstanbul'da bu açıdan büyük bir durgunluğun yaşandığını ve bunu derinden hissettiklerini ifade etti.

"HİZMET YOLCULUĞUNU DAHA DA BÜYÜTECEĞİZ"

Bakanlıklar ve AK Partili belediyelerle İstanbul'a yönelik çalışmaları sürdüreceklerini kaydeden Özdemir, partiye katılan meclis üyelerine ilişkin, "Hizmet konusunda geceyle gündüz gibi farklılıklarımız var. İnşallah aramıza katılan yeni arkadaşlarımızla birlikte bu hizmet yolculuğunu daha da büyüterek devam edeceğiz." diye konuştu.

Meclis toplantısına, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas ve teşkilat üyeleri katıldı.