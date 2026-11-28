Türkiye'de özellikle Merkez Bankası'nın rezervlerine dikkat etmekte fayda var. Merkez Bankası'nın rezervlerinde ciddi bir erime oldu. Son günlerde bu erime daha da büyük bir hız kazanmıştı. Rakamlar da bunu gösteriyor. 5,7, 4, 6,1; yine 0,3 ve 1,7 gibi günlük çıkışlar vardı. En son ise Merkez Bankası'nın rezervleri bir miktar artıya geçti.

