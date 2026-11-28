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İstanbul
Altın ve gümüş yatırımcılarını yakından ilgilendiren açıklamalar geldi. Ekonomist Tuna Kaya, 2027 yılına ilişkin piyasalarda dengeleri değiştirebilecek gelişmelere dikkat çekti. Altın ve gümüşte yeni seviyeleri açıklayan Kaya, Fed kararından Merkez Bankası'nın faiz politikasına kadar yatırımcıları bekleyen kritik risklere karşı uyardı.
Ekonomist Tuna Kaya, sosyal medya kanalında yatırımcılar için çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte satırbaşları...
"2026 yılında 37 Merkez Bankası'nın 17'si faizleri artırdı. Bu 17 Merkez Bankası da büyük ölçekli merkez bankalarından oluşuyor.
Önümüzdeki yıl da faiz artırımlarının devam etmesi bekleniyor. Uluslararası finans kuruluşlarından bu yönde uyarılar geldi. 2027 yılının ortaları itibarıyla bir resesyon riski oluşabilir. Aralık ayı ise son derece kritik. Çünkü üç büyük Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Bunlar kimler?
Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Japonya gibi dünyanın en önemli üç büyük ekonomisinin merkez bankaları faizleri artıracak. Bu yönüyle Aralık ayında, özellikle bu faiz kararlarının ardından piyasalarda ciddi volatilite görebiliriz. Ciddi düzeltmeler yaşanabilir.
Fed'in faiz kararına gelelim. Karara 12 gün kaldı. Fed'in faiz kararı 9 Aralık'ta açıklanacak. Fed faiz tahmin aracı üzerinde 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisi hâlihazırda yüzde 100'e yakın seviyede. Goldman Sachs'tan borsalar için kritik bir uyarı yapıldı. Özellikle Fed'in faiz kararı öncesinde satış baskısı artabilir.
Altın dün yükseldi. Önceki gün ise altında ciddi kayıplar görmüştük. Altın 3.500 doların altına geriledi. Hatta 3.420 dolarlı seviyelere kadar geldi. Hâlihazırda 3.600 dolar kritik seviyesinin üzerinde bulunuyor.
Gümüş, çarşamba günü 38 dolarlı seviyelere kadar baskılandı. Perşembe günü ve bugün bir miktar yükseldi. Bugünkü yükseliş ise biraz daha canlıydı. Hâlihazırda hem altında hem de gümüşte bir miktar gerileme olduğunu görüyoruz. Tabii bu gerileme bir kayıp anlamına gelmiyor. Bugün kazandıklarının bir kısmını geri veriyorlar.
Gram altın yeniden 6.000 TL seviyelerine ulaştı ve şu anda 5.900 TL seviyesinde. Gram gümüş de 73 TL'ye yaklaştı ve şu an pozitif bölgede seyrediyor. Dolar/TL 50,78 bandında, Euro/TL ise 55,90 bandında bulunuyor.
Ons altın, çarşamba günü ABD'de çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisinin yüksek gelmesiyle adeta büyük bir darbe aldı. 3.500 dolar psikolojik desteğini de kaybetti. Sonrasında perşembe günü ve bugün itibarıyla bir miktar toparlanma yaşandı.
Burada kritik destek olarak 3.500 dolar seviyesini takip ediyoruz. Burası psikolojik bölge. Yukarıda ise daha önceki tepe noktası olarak takip ettiğimiz 3.689 dolar bölgesi ilk direncimiz. 3.700 dolarlı seviyelerin aşılmasıyla yeniden 3.886 dolar seviyesi gündeme gelecek.
Aşağıda altın tarafında takip ettiğimiz destek bölgesi, önceki dip seviyesi olan 3.553 dolar. Burası ilk destek. 3.500 dolar bölgesini ise ana destek olarak takip etmemiz gerekiyor. Vadeli işlemler tarafında da altının onsu 3.646 dolar seviyesinde.
Gümüşte takip etmemiz gereken kritik direnç bölgesi, önceki tepe noktası olan 44,72 dolar seviyesi. Gümüş bu bölgeyi aşarsa bir önceki tepe olan 46,29 dolar seviyesi gündeme gelecek.
Aşağıda destek olarak takip etmemiz gereken yer ise önceki dip bölgesi. Burası 41,49 dolar seviyesi ve ilk destek konumunda. Gümüşte ana destek olarak da psikolojik bölge olan 40 dolar seviyesini takip ediyoruz.
Genel ölçekte metallerde kısa dönem açısından, yani bu yılın sonuna kadar bu şekilde baskılar ve bastırılmalar görebiliriz. Ancak 2027 yılının başı itibarıyla metallerin yeniden yönünü yukarı çevirmesini beklerim.
Türkiye'de özellikle Merkez Bankası'nın rezervlerine dikkat etmekte fayda var. Merkez Bankası'nın rezervlerinde ciddi bir erime oldu. Son günlerde bu erime daha da büyük bir hız kazanmıştı. Rakamlar da bunu gösteriyor. 5,7, 4, 6,1; yine 0,3 ve 1,7 gibi günlük çıkışlar vardı. En son ise Merkez Bankası'nın rezervleri bir miktar artıya geçti.
Aralık ayında Merkez Bankası'nın faiz kararı da var. Piyasa aralık ayında Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklerken, bana göre Merkez Bankası aralık ayında faizleri pas geçecek. Örtülü bir şekilde durumu idare etmeye çalışacak. Ancak şu anda baktığımızda fiilî faiz yeniden yüzde 39 seviyesine çıkmış durumda.
Borsa tarafında ise kritik takip ettiğimiz bölge, TL bazında 11.000 seviyesi. Bu seviyenin yukarı yönlü aşılmasıyla 12.000 seviyesine kadar çıkabiliriz. Ancak 12.000 seviyesine geldiğimizde yeniden satışlarla karşılaşma olasılığını oldukça güçlü görüyorum.
Aşağıda 10.600 ilk destek, 10.200 seviyesi ise ana destek konumunda.