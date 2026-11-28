Taşacak Bu Deniz, bu akşam yayınlanan bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Ekranların ilgi gören yapımlarından biri olan dizinin bölüm süresi 160 dakikayı buldu. Bu durum, izleyiciler arasında uzun bölüm tartışmasını yeniden alevlendirdi. Dizinin sıkı takipçileri, hikâyeyi merakla izlemelerine rağmen yayın süresinin giderek uzamasına tepki gösterdi.

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HABERİN ÖZETİ Taşacak Bu Deniz'i izleyenler dizi saatine bakınca şaşırdı! Bölüm süresi tepki çekti Taşacak Bu Deniz dizisinin bu akşam yayınlanan bölümü, 160 dakikalık yayın süresiyle sosyal medyada uzun bölüm tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Dizinin bu akşamki bölümü 160 dakika sürdü. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, bölüm süresiyle gündeme geldi. Yaklaşık 2 saat 40 dakika süren bölüm, izleyiciler tarafından yorucu bulundu. Sosyal medyada izleyiciler, uzun yayın süresine esprili yorumlarla tepki gösterdi.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ 160 DAKİKA SÜRDÜ

Taşacak Bu Deniz dizisinin bu akşamki bölümü 160 dakika sürdü, izleyiciler uzun yayın süresine tepki gösterdi. TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Taşacak Bu Deniz, bu kez bölüm süresiyle gündeme geldi.

Yaklaşık 2 saat 40 dakika boyunca ekranlarda kalan dizi, televizyon başındaki seyircileri şaşırttı. Hikâyenin heyecanını takip eden izleyiciler, bölümün bu kadar uzun sürmesine tepki gösterdi.

Gece saatlerinin ilerlemesiyle birlikte sosyal medyada uzun dizi süreleri yeniden tartışılmaya başlandı. Taşacak Bu Deniz hayranları, dizinin hikâyesini ilgiyle takip ettiklerini ancak 160 dakikalık yayın süresinin oldukça yorucu olduğunu dile getirdi.

“ 180 DAKİKAYA AZ KALDI” YORUMU

Taşacak Bu Deniz dizisinin bu akşamki bölümü 160 dakika sürünce izleyicilerden peş peşe yorumlar geldi. Cumartesi gününe geçilmesine rağmen yeni bölümüyle ekran başındaki yerini koruyan dizinin yayın süresi, sosyal medyada tartışmaya yol açtı.

Taşacak Bu Deniz’in yeni bölümünün uzunluğuna dikkat çeken seyirciler, tepkilerini esprili ifadelerle dile getirdi. Bir izleyici, dizinin süresine gönderme yaparak “180 dakikaya az kaldı” yorumunda bulundu.

Bir başka seyirci ise “Çok uzun ya bitsin artık” sözleriyle tepkisini gösterdi. Yaklaşık 2 saat 40 dakika süren bölüm, hikâyeden çok yayın süresiyle konuşulurken Taşacak Bu Deniz izleyicileri arasında uzun bölüm tartışması yeniden alevlendi.