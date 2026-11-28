Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Taşacak Bu Deniz, bu akşam yayınlanan bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Ekranların ilgi gören yapımlarından biri olan dizinin bölüm süresi 160 dakikayı buldu. Bu durum, izleyiciler arasında uzun bölüm tartışmasını yeniden alevlendirdi. Dizinin sıkı takipçileri, hikâyeyi merakla izlemelerine rağmen yayın süresinin giderek uzamasına tepki gösterdi.
Taşacak Bu Deniz dizisinin bu akşamki bölümü 160 dakika sürdü, izleyiciler uzun yayın süresine tepki gösterdi. TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Taşacak Bu Deniz, bu kez bölüm süresiyle gündeme geldi.
Yaklaşık 2 saat 40 dakika boyunca ekranlarda kalan dizi, televizyon başındaki seyircileri şaşırttı. Hikâyenin heyecanını takip eden izleyiciler, bölümün bu kadar uzun sürmesine tepki gösterdi.
Gece saatlerinin ilerlemesiyle birlikte sosyal medyada uzun dizi süreleri yeniden tartışılmaya başlandı. Taşacak Bu Deniz hayranları, dizinin hikâyesini ilgiyle takip ettiklerini ancak 160 dakikalık yayın süresinin oldukça yorucu olduğunu dile getirdi.
Taşacak Bu Deniz dizisinin bu akşamki bölümü 160 dakika sürünce izleyicilerden peş peşe yorumlar geldi. Cumartesi gününe geçilmesine rağmen yeni bölümüyle ekran başındaki yerini koruyan dizinin yayın süresi, sosyal medyada tartışmaya yol açtı.
Taşacak Bu Deniz’in yeni bölümünün uzunluğuna dikkat çeken seyirciler, tepkilerini esprili ifadelerle dile getirdi. Bir izleyici, dizinin süresine gönderme yaparak “180 dakikaya az kaldı” yorumunda bulundu.
Bir başka seyirci ise “Çok uzun ya bitsin artık” sözleriyle tepkisini gösterdi. Yaklaşık 2 saat 40 dakika süren bölüm, hikâyeden çok yayın süresiyle konuşulurken Taşacak Bu Deniz izleyicileri arasında uzun bölüm tartışması yeniden alevlendi.