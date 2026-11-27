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Ulaş Tuna Astepe'nin oynadığı Adil Koçari karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merakla beklenirken bu akşam yayınlanacak olan bölümle beraber Adil Koçari'nin gidişatı belli olacak.
Ekranların sevilen Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicinin dikkatini çekti. Esme ile Eleni'nin ağladığı sahne ise yürekleri yaktı. Taşacak Bu Deniz 40. bölüm 2. fragmanında Adil Koçari'nin mezarına toprak atıldığı görüldü. Fragmanda yer alan görüntülere göre Koçari ölüyor.
Taşacak Bu Deniz 40. bölüm 2. fragmanı sosyal medyada gündeme yerleşti. Yayınlandığı ilk bölümden beri ilgiyle takip edilen Taşacak Bu Deniz'in Adil Koçari karakterinin öldüğü anlar fragmanda yer aldı. Başrol oyuncusu olmasından dolayı diziden çıkma olaslığı düşük görülüyor. Yaşananların ya bir rüya ya da bir senaryo olabileceği düşünülüyor.
Ulaş Tuna Astepe'nin oynadığı Adil Koçari karakteri fragmanda yer alan sahnelere göre ölüyor. Sevilen karakterin mezarına toprak atıldığı sahneler dikkat çekerken oyuncunun diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Henüz bir açıklama gelmezken Adil'in ölümünün bir rüya veya senaryo olabileceği tahmin ediliyor.
Ulaş Tuna Astepe'nin oynadığı Adil Koçari karakterinin öldüğü anları gösteren fragman kısa sürede gündeme yerleşti. Fragmanda yer alan görüntülere göre Koçari ölüyor. Ulaş Tuna Astepe'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu haline gelirken henüz bir açıklama gelmedi.