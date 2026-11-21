Taşacak Bu Deniz'in Adil Koçari karakterini oynayan Ulaş Tuna Astepe, son bölümde de adından söz ettirmeyi başardı. 39. bölüm yakından takip edilirken yeni bölüm fragmanında Adil Koçari'nin vurulduğu an dikkat çekti.

TAŞACAK BU DENİZ ADİL KOÇARİ ÖLDÜ MÜ?

TRT 1 kanalında reyting rekorları kıran Taşacak Bu Deniz'de heyecan devam ederken 40. bölüm fragmanında yer alan sahne gündeme yerleşti. Ulaş Tuna Astepe'nin oynadığı Adil Koçari'nin İso tarafından vurulması ses getirirken, Adil'in ölüp ölmeyeceği izleyici tarafından araştırıldı.

40. bölüm fragmanında "Adil abi kurtarılamamış" cümleleri ise öldüğünü düşündürdü. Adil Koçari'nin gidişatı önümüzdeki bölümde belli olacak.

TAŞACAK BU DENİZ ADİL ÖLECEK Mİ?

20 Kasım Cuma akşamı ekranlara gelen son bölümle beraber Adil Koçari'nin durumu gündeme yerleşti.

İso tarafından vurulan Adil Koçari'nin ölüp ölmediği merakla beklenirken yeni bölüm fragmanında yer alan "Kurtarılamamış" cümlesi izleyicinin kafasını karıştırdı. Dizi gidişatına bakıldığında Adil Koçari'nin ölmesi beklenmezken, vurulduğu anlar dikkatleri çekti.

TAŞACAK BU DENİZ ADİL'İ KİM VURDU?

Ekranların sevilen dizisinin son fragmanında yer alan Adil - İso sahnesi kısa sürede gündeme yerleşti. Adil Koçari, İso tarafından vuruldu. Esme ise ne yapacağını şaşırdı. Fragmanda yer alan "Adil abi kurtartılamamış" cümlesi ise öldüğünü düşündürdü. Yeni bölümle beraber neler olacağı belli olacak.

TAŞACAK BU DENİZ ADİL ÖLÜYOR MU?

Taşacak Bu Deniz'in 40. bölüm fragmanında İso, Adil Koçari'yi vurduktan sonra ne yapacağını şaşırıyor. Koçari, hastaneye kaldırılırken müdahaleler de edildi. Hastane önünde tüm sevenlerinin endişe ile beklediği anlar izleyici tarafından dikkatle izlenirken, Eleni'nin müdahalesine rağmen Koçari'nin kurtarılamadığı görülüyor.

Hastane odasında Adil Koçari'nin öldüğü ve Esme ile Eleni'nin ağlayarak sarıldığı anlar fragmanda dikkat çekti. Adil Koçari'nin gidişatı hakkında bilgiler önümüzdeki bölüm ile birlikte belli olacak.

TAŞACAK BU DENİZ ULAŞ TUNA ASTEPE DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Ekranların sevilen dizisinde yer alan oyuncu Ulaş Tuna Astepe, Adil Koçari rolü ile adından söz ettirdi. TRT 1 ekranlarında yer alan dizinin sevilen oyuncusu Ulaş Tuna Astepe'nin diziden ayrılacağına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Adil Koçari'nin öldüğüne dair görüntülerin olduğu fragmanın sonrasında neler olacağı ise 27 Kasım akşamı belli olacak.