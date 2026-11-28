Kredi kartı, ihtiyaç kredisi ve Kredili Mevduat Hesabı (KMH) borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için yeni bir borç yapılandırması seçeneği gündemde. Üzerinde durulan modelde, mevcut borçların daha uzun vadeye yayılarak aylık taksitlerin düşürülmesi ve ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşların rahatlatılması hedefleniyor. Gündeme gelen seçenekler arasında borçların 48 ila 60 ay vadeyle yapılandırılması bulunuyor. Yeni yapılandırma beklentisini güçlendiren gelişme, 18 Kasım 2026'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi toplantısı oldu. Toplantı sonrasında bireysel krediler ve kredi kartlarına yönelik politika adımlarının değerlendirildiği açıklandı.

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HABERİN ÖZETİ Borcu olan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 60 ay yapılandırma formülü masada Kredi kartı, ihtiyaç kredisi ve Kredili Mevduat Hesabı (KMH) borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için mevcut borçların daha uzun vadeye yayılarak aylık taksitlerin düşürülmesi ve ödeme güçlüğü yaşayanların rahatlatılması amacıyla yeni bir borç yapılandırması seçeneği gündemde. Gündeme gelen modelde, borçların 48 ila 60 ay vadeyle yapılandırılması seçenekleri üzerinde duruluyor. Yapılandırma beklentisini güçlendiren gelişme, 18 Kasım 2026'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi toplantısı oldu. TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, yapılandırmanın tüketicinin tüm bankalara olan borçlarını kapsayan bütüncül bir yaklaşımla hazırlanması gerektiğini belirtti. Ölmez, yapılandırmanın temel kriterinin tüketicinin gerçek ödeme kapasitesi olması gerektiğini vurguladı. Yasal takibe düşmüş veya ödeme gücü bulunmayan tüketiciler için sosyal destek, geçici koruma ve kanuni borç tasfiyesi gibi seçenekler geliştirilmesi önerildi.

Söz konusu model henüz kesinleşmiş resmî bir düzenlemeye dönüşmüş değil. Peki, borcu olan vatandaşları nasıl bir süreç bekliyor? TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a yaptığı özel açıklamalarda bireysel borç yapılandırmasına ilişkin merak edilenleri anlattı.

Bireysel borçlara yönelik yeni yapılandırma düzenlemesi kimleri kapsayacak? Hangi borçlar yapılandırılabilecek?

Hüseyin Ölmez: Finansal tüketici borçluluğuna yalnızca tek bir kredi veya kredi kartı borcu üzerinden bakılmaması gerekiyor.

Tüketicinin farklı bankalardaki bütün borçlarının bir arada değerlendirilmesi esas alınmalı. Bu nedenle yapılandırma modelinin, tüketicinin tüm bankalara olan borçlarını kapsayan bütüncül bir yaklaşımla hazırlanması gerekiyor. Burada amaç yalnızca borcu ertelemek değil, kişinin gerçek ödeme kapasitesine uygun bir plan oluşturmak olmalı.

İhtiyaç kredisi, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı (KMH) borçları aynı kapsamda mı değerlendirilecek?

Hüseyin Ölmez: Önerilen modelde borçların tek tek ve birbirinden bağımsız değerlendirilmesi yerine tüketicinin toplam finansal yükümlülüklerinin dikkate alınması gerekiyor. Dolayısıyla ihtiyaç kredisi, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı gibi farklı borç kalemlerinin birlikte ele alınması, bütüncül değerlendirmenin bir parçası olmalı. Ancak her borç türüne ilişkin kesin kapsam ve uygulama koşulları, hazırlanacak yasal düzenlemeyle netleştirilmeli.

Gündeme gelen 48-60 ay vade seçeneğinden kimler yararlanabilecek? Borcun gecikmede olması şartı aranacak mı?

Hüseyin Ölmez: 48-60 ay vade seçeneği henüz kesinleşmiş bir düzenleme değil. Bu nedenle kimlerin yararlanacağı ve borcun gecikmede olmasının şart koşulup koşulmayacağı şu aşamada net değil.

Ancak TÜKONFED'in önerdiği modelde temel kriter, tüketicinin gerçek ödeme kapasitesi olmalı. Kişinin geliri, zorunlu giderleri ve aile yükümlülükleri dikkate alınarak ödeme planı hazırlanmalı. Yalnızca gecikmeye düşmüş borçlulara odaklanmak yerine ödeme güçlüğü yaşayan tüketicilerin durumunun bütüncül biçimde değerlendirilmesi gerekiyor.

Yasal takibe düşmüş, icralık olmuş veya maaş hacziyle karşı karşıya kalan vatandaşlar da yapılandırmadan yararlanabilecek mi?

Hüseyin Ölmez: TÜKONFED'in önerdiği modelde yasal takibe düşmüş veya ödeme gücü bulunmayan tüketicilerin durumu da göz ardı edilmemeli. Hiçbir gerçekçi ödeme planı oluşturulamayan kişiler için sosyal destek, geçici koruma ve gerektiğinde kanuni borç tasfiyesi seçenekleri geliştirilmeli.

Burada yalnızca bankaların alacaklarının korunması değil, finansal tüketicilerin yaşam hakkının ve ekonomik güvenliğinin de gözetilmesi gerekiyor. Bankaların sorumluluklarının değerlendirilmesi ve tüketici örgütlerinin de yer aldığı bağımsız, şeffaf bir denetim mekanizmasının kurulması önem taşıyor.

Ancak icra takiplerinin durdurulması, maaş hacizlerinin kaldırılması veya takibe düşmüş borçların yapılandırmaya dahil edilmesi, kesinleşmiş bir hak olarak düzenlenmiyor. Bunlar için ayrıca yasal düzenleme gerekiyor.

Kamu tarafından yapılacak düzenlemenin gecikmeden hayata geçirilmesi, finansal tüketicilerin yapılandırma beklentisiyle borç yüklerini artırmaktan kaçınmaları ve vadesi gelen borçlarını zamanında ödemeye devam etmeleri gerekiyor.