Alman boksör Agit Kabayel, WBC ağır sıklet geçici dünya şampiyonluğu kemerini korumak için Arnavut rakibi Nelson Hysa ile karşı karşıya gelecek. Profesyonel kariyerlerinde mağlubiyet yaşamayan iki boksörün mücadelesi, 28 Kasım Cumartesi günü Almanya'da düzenlenecek büyük organizasyonun ana karşılaşması olacak. Gecede farklı sıkletlerde de önemli müsabakalar gerçekleştirilecek. Peki, Agit Kabayel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AGİT KABAYEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Agit Kabayel ile Nelson Hysa arasındaki boks maçı, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Merkur Spiel-Arena'da düzenlenecek.

Organizasyonun ön karşılaşmaları Türkiye saatiyle 18.00'de başlayacak. Ana maç programının ise saat 20.45'te başlaması planlanıyor. Gecenin en önemli mücadelesinde ringe çıkacak Agit Kabayel'in karşılaşmasının 29 Kasım Pazar gününe bağlanan gece saat 00.30-01.00 civarında başlaması bekleniyor.

Önceki müsabakaların süresine bağlı olarak ana karşılaşmanın başlangıç saatinde değişiklik yaşanabilir.

AGİT KABAYEL MAÇI HANGİ KANALDA?

Agit Kabayel-Nelson Hysa karşılaşması DAZN platformundan canlı yayınlanacak.

Organizasyonun ön karşılaşmaları DAZN üzerinden ve platformun resmi YouTube kanalı aracılığıyla ücretsiz izlenebilecek. Agit Kabayel ile Nelson Hysa arasındaki dünya şampiyonluğu mücadelesinin de dahil olduğu ana maç programı ise DAZN'ın izle-öde (PPV) sistemi kapsamında yayınlanacak.

AGİT KABAYEL KİMİNLE DÖVÜŞECEK?

Agit Kabayel, WBC ağır sıklet geçici dünya şampiyonluğu kemerini korumak için Arnavut boksör Nelson Hysa ile karşılaşacak. Profesyonel kariyerinde yenilgisi bulunmayan iki sporcunun mücadelesi, organizasyonun ana maçı olarak öne çıkıyor.

Düsseldorf'taki organizasyonda ayrıca Aloys Jr.-Arthur Mann, Gleb Bakshi-Serhat Parlak, Granit Shala-Kolbeinn Kristinsson ve Simon Zachenhuber-Kamer Maloku karşılaşmaları da gerçekleştirilecek.