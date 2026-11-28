Örgüseverlerin son yıllarda en çok ilgi gösterdiği modeller arasında hem kolay örülen hem de şık görünümleriyle dikkat çeken şallar öne çıkıyor. Özellikle tek motifle yapılan şal modelleri tekrardan gündem oldu. Bu yüzden tığ işi şal örmek için öyle çok motif modeli bilmek de gerekmiyor. Biz de sizin için 2026 yılında fazla uğraştırmadan ortaya gösterişli bir sonuç çıkaran tek motifli şal modellerini araştırdık. İşte detaylar…

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HABERİN ÖZETİ Tek motif yetiyor! Tığla örülen en güzel örgü şal modeli 2026 Örgü severler için 2026 yılında, az uğraşla gösterişli sonuçlar veren, kolay örülen ve şık görünümlü tek motifli tığ işi şal modelleri öne çıkıyor. Tek motifle yapılan şal modelleri tekrardan gündem oldu ve örgüye yeni başlayanlar için de uygun seçenekler sunuyor. Bu modeller, klasik zincir, trabzan ve sık iğne teknikleri kullanılarak kolayca örülebiliyor. Motifler birbirine eklenerek şalın genişliğine ve uzunluğuna göre ayarlanabiliyor. Tek motifli şallarda tek renkli, renk geçişli ve çizgili gibi farklı modeller bulunuyor. Tek motifli modelin kişiselleştirilebilir olması, motif boyutları değiştirilerek farklı şallar ortaya çıkarılmasını sağlıyor.

TEK MOTİF YETİYOR!

Kış aylarının gelmesiyle havalar da iyice soğumaya başladı. Hal böyle olunca da örgüseverler için yeni örgü modelleri araştırılıyor. Son yıllarda en çok ilgi gösterilen modeller arasında yer alan tek motifli örgüler hem kolay örülebiliyor hem de şık görünümüyle ön plana çıkıyor. Tek bir motifin belirli bir düzeyde tekrarlamasıyla hazırlanan bu şallar, örgü yeni başlayan kişilerin bile rahatça deneyebileceği seçenekler arasında bulunuyor.

Tek örgüyle örülmesindeki en büyük avantaj, karmakarışık örgü tekniklerini içermemesi oluyor. Şalın tamamının aynı motifle kolay bir şekilde örülebilmesi hem zamandan hem de el alışkanlığı açısından kolaylık sağlıyor. Özellikle de birkaç örgüden sonra bakmadan örme yetisi bile kazanabiliyor.

Klasik zincir, trabzan ve sık iğne tekniklerinin kullanıldığı modeller, tığ işi bilen herkes için uygulanabilir. Motifler birbirine eklenerek şalın genişliğine ve uzunluğuna göre yapılabiliyor. Bu yöntem örgü modasında yarım kalan örgüleri tamamlamak açısından pratiklik katıyor. Şalın ölçüsü küçük tutulabildiği gibi omuzları da tamamen kapatan geniş modeller de kolaylıkla hazırlanabilir.

TIĞLA ÖRÜLEN EN GÜZEL ÖRGÜ ŞAL MODELİ 2026

Tek motifin yeterli kaldığı tığla örülen en güzel örgü şal modelleri, 2026 yılında da sıkça gündeme geliyor. Özellikle de örgüseverlerin bayılarak yaptığı örgü şal modelleri, bu yıl trendler arasında yerini alıyor. Gerek renkleri gerekse de modeliyle adından sıkça söz ettiriyor.

Tığ işi şallarda görünüm, ip seçimi kadar motiflerin dizilişiyle de değişkenlik gösteriyor. Aynı kare motifi tek renkle örüldüğünden örgü dokusu öne çıkıyor. Tek bir motifte en çok tercih edilen de genellikle kare motifleri oluyor. Bunun içinse şalın yapılacağı genişliğe göre ayarlanması gerekiyor. Dikdörtgen bir şal yapmak için motifleri önce şeritler halinde daha sonrasında da yapılan şeritleri yan yana getirerek birleştirmek önemli.

Aslında tek motifli örgü şal örneklerinde üç farklı şal modeli bulunuyor. Tek renkli şal, renk geçişli şal, çizgili şal gibi örgü motifleri ön planda yer alıyor. Yapımı çok çok kolay olan örgü şal modelleri için ince bir ip, ipe uygun bir tığ ve makas kullanılarak yapılıyor. İlk kareyi oluşturduktan sonra aynı mantıkla örgünüzü tamamlayabilirsiniz.

Ayrıca tek motifli modelin avantajları arasında, modelin kişiselleştirilebilmesi ön plana çıkıyor. Motiflerin boyutunu değiştirerek daha küçük ya da daha büyük kare motifleri yapabilmek mümkün oluyor. Böylece de aynı temel modelden birbirinden farklı şallar ortaya çıkabiliyor.