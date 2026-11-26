Kulakları soğuklardan koruyan örgü kulaklıklar, aynı zamanda saçların dağılmasını da önleyerek pratik bir aksesuar olarak karşımıza çıkıyor. Üstelik de 2026 yılında oldukça popüler hale gelen örgü kulaklıklar, tığ işiyle de yapılarak kolay ve pratik bir örgü keyfini size sunuyor. İstediğiniz incelikte bir ipi alarak örgü örebileceğiniz örgü kulaklık modelleri günlük kullanım içinde oldukça güzeldir. Biz de sizin için kulaklarınızı sıcacık tutacak olan örgü kulaklık modellerini araştırdık. İşte detaylar…

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HABERİN ÖZETİ Soğuk havalarda kulaklarınızı sıcacık tutacak örgü kulaklık modelleri 2026! Tığla yapılır Örgü kulaklıklar, soğuk havalarda kulakları sıcak tutmak, saçları düzenlemek ve stil sahibi bir aksesuar olmak için 2026 yılında popüler hale gelen tığ işiyle kolayca yapılabilecek pratik ürünlerdir. Örgü kulaklıklar, kulakları soğuktan korur ve saçların dağılmasını önler. 2026 yılında sade ve kullanışlı tasarımlar, tek veya iki renkli modeller dikkat çekmektedir. Çiçek, fiyonk veya düğme gibi detaylar eklenebilir. Çocuklar için daha süslü modeller yapılabilir. Yapımı için orta kalınlıkta yumuşak ip ve uygun tığ gereklidir. Baş çevresi ölçülerek, uygun uzunlukta zincir çekilerek başlanır ve sık iğne veya yarım trabzan ile devam edilir. Kulaklığın genişliği için 8-10 cm bırakılır. İki uç, sık iğne veya iğne ile birleştirilir. Örgü kulaklıklar, yeni başlayanlar için bile kolay ve kısa sürede tamamlanabilir ürünlerdir.

SOĞUK HAVALARDA KULAKLARINIZI SICACIK TUTACAK ÖRGÜ KULAKLIK MODELLERİ 2026!

Soğuk havalarda adeta buz kesen kulaklar artık kulaklıklarla örtüldüğü zaman kulaklarınızı sıcacık yapacak. Özellikle de 2026 yılında sade ve kullanışlı tasarımlar dikkat çekiyor. Tek renk yapılan klasik modellerin yanı iki renkle yapılan örgü kulaklıklar daha popüler olabilir. Kulaklığı nasıl yapacağınıza bağlı olarak isterseniz bir çiçek, fiyonk ya da düğme gibi detaylar eklenebilir.

Üstelik de istenilen her renkte kolayca yapılabilen örgü kulaklıklar gerek çocuklar için gerekse de büyükler için kullanılabiliyor. Çocuklar için hazırlanacak olanlar daha süslü olabiliyor. Basit bir örgü modeli yapılacaksa fazla bir malzemeye de ihtiyaç bulunmuyor. Orta kalınlıkta yumuşak bir ip, ip kalınlığına uygun bir tığ, örgü kulaklık yapmanıza yardım eder. Kulağınıza nasıl takacağınızı düşünüyorsanız kullanılmayan saç tacı yeterli olacaktır.

Tığla örgü kulaklık yapımı:

Örgüye başlamadan önce baş çevresini güzelce ölçün. Kulaklığın başın arka kısmında birleşmesini istediğiniz noktayı da hesaba katarak ölçüyü değerlendirebilirsiniz.

Zincir çekin;

Baş çevresine uygun uzunlukta zincir çekerek başlayın. Bunun için yetişkin biri için 55 ya da 60 zincir yeterli gelebiliyor.

İlk iki sırayı oluşturun;

Zincirin üzerine sık iğne ya da yarım trabzan yaparak ilerleyin.

Sıraları devam ettirin;

Her sıra sonunda bir zincir çekip örgüyü çevirin. Kulaklığın genişliğini de hesaba katarak 8 ya da 10 cm genişlik bırakın.

Kenarları birleştirin;

Örgü şeridi başınıza göre yeterli uzunluğa geldiğinde iki ucunu üst üste getirmek daha mümkün olacaktır. İster sık iğne yapabilirsiniz isterseniz de normal iğne ile kapatabilirsiniz.

Örgü kulaklıkların parça sayısının az olması sayesinde ilk etaplarda küçük küçük örülerek yapılabilir. Ayrıca hata yapılsa bile hemen düzeltilebiliyorlar. Çünkü örgü yeni başlayan bir kişi bile olsanız rahatlıkla örgü kulaklık örebilirsiniz. Çünkü pratik yapımı sayesinde kısa sürede bile tamamlanabilecek.

Kış mevsiminin en çok sevilen ürünlerinden biri olan kulaklık örgü modelleri hem karda hem de yağmurda kulaklarınızı üşütmeyecek sizleri de sıcacık yapacak. İsterseniz kulaklığın yanına şapka, eldiven ve atkı gibi ürünlerde örebilirsiniz.