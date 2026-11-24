El işiyle ilgilenenlerin en çok sevdiği ve çeyizlerin olmazsa olmazları arasında kendine yer bulan örgü lifler, 2026 yılında da oldukça popüler olmaya devam ediyor. Özellikle de klasik modellerden sıkılanlar için çiçekli, kalpli, kare, yuvarlak ve motifli tasarımlar dikkat çekiyor. Birkaç yumak ip ve uygun bir tığ ile birbirinden güzel modellerle çeyizler şenlenecek. Bizde sizin için birbirinden farklı 10 örgü lif modellerini araştırdık. İşte detaylar…

BİRBİRİNDEN FARKLI 10 ÖRGÜ LİF MODELİ 2026!

Çeyiz hazırlıklarının en sevilen parçalarından biri olan lifler 2026 yılında popülerliğini tekrardan korurken banyolarda kullanılan lifler hem ekonomik hem de çeyiz sandıklarının en renkli ürünleri arasında yerini alıyor. Özellikle de klasik modellerden sıkılanlar için kalpli, kare, yuvarlak ve motifli tasarımlar dikkat çekiyor.

Çiçek Motifli Örgü Lif Modeli

Örgü lifler içinde belki de sıklıkla kullanılan ve çok sevilen çiçek motifli örgü lif modeli adeta zamansız bir seçenek olarak ön plana çıkıyor. Ortasında farklı bir renk kullanılarak yapılan bu lifler istediğiniz ip rengiyle çeyizlerin en çok sevilen modelleri arasında yerini alıyor.

Kalp Motifli Örgü Lif Modeli

Çeyiz denilince çoğu zaman romantik detaylar aranırken liflerinde kalp motifli modelleri tercih edilerek çeyizlerde yer alıyor. Kalplar tek bir motif şeklinde değil de daha çok küçük kalpler şeklinde yapılarak örgü dünyasında yerini alıyor.

Yuvarlak Motifli Örgü Lif Modeli

Zamansız lif modellerinden biri olan yuvarlak örgü lifler, ortalardan başlanarak büyütülen modellerden biri oluyor. Özellikle de tek bir iple yapıldığından yapımı da oldukça kolaydır. Lif ipiyle ve tığ yardımıyla kolay bir şekilde örülen yuvarlak örgü lifler, kenar kısmına yapılan püskül ve fırfır detaylarıyla çeyizlerin olmazsa olmazları arasında.

Kese Örgü Lif

Çeyizlerde çoğu zaman kullanışlı olmayan lifler sıklıkla yapılsa da son zamanlarda kese örgü lif sayesinde sanki hamamdaymış gibi hissiyatla yıkanma yapılabiliyor. Banyolarda sıklıkla kullanılan kese örgü lif, yine tek bir ipten yapılarak örgü kolaylığıyla da ön plana çıkıyor.

Gül Motifli Örgü Lif Modeli

Son yıllarda çeyizlerde sıklıkla gördüğümüz gül motifli örgü lif modeli, artık hemen hemen her evde yer alıyor. Kırmızı, bordo ve krem tonlarıyla yapılan gül motifli örgü lif modeli, ilk bakıldığında gülü andırdığı için adı öyledir. Çeyiz sandıklarının gözde lifleri arasında yer alıyor.

Altıgen Motifli Örgü Lif Modeli

Yılladır bir klasik haline gelen altıgen motifli örgü lif modeli bir pasta dilimi gibi tek tek örülerek yapılıyor. Burada dikkat edilmesi gerekenlerden biri de birleştiğinde ortaya çıkan görüntü adeta süs eşyası olarak kalması için insanları teşvik ediyor olması. Altıgen motifli örgü lif modelini kullanmak hiç istenmiyor. Banyo bakımından da kullanışlı olan altıgen motifli örgü lif modeli, çeyiz sandıklarının vazgeçilmezlerinden.

Üç Boyutlu Kabartma Motifli Örgü Lif Modeli

2026 yılında popüler olan üç boyutlu kabartma motifli örgü lif modeli, örgülerine biraz daha hareket katmak isteyen kişilerin yaptırdığı lifler arasında yerini alıyor. Çiçek, yaprak, yıldız ya da geometrik motifler derken el emeği detaylar daha da ön plana çıkarıyor.

Fıstık Motifli Örgü Lif Modeli

Tığ işi liflerde sıklıkla yapılan fıstık motifli örgü lif modeli, yüzeye kabarık ve dolgu vererek yapılıyor. Tek renk ip ile sade bir model hazırlanabilmesi de ayrı bir durumken Özellikle de pastel tonlar mu örgü lif modeline çok iyi gidiyor. Tabi bu lifin kullanıma elverişli olup olmadığı da tartışılır bir durum.

Motifli Kare Lif

İlk bakıldığında motifli denildiğinde zor gibi dursa da en kolay örgü lif modellerinden biri oluyor. Çünkü bilinen kare liflerin aynı mantık da örülmesi. Burada sadece renklerle oynayarak motifliymiş gibi gösterme durumları da görülebilir. Ayrıca yine istenilen her renkte örülebilen bu lif, kısa sürede bile hemen olabilir.

Renk Geçiş Motifli Örgü Lif Modeli

Renk geçişli aşırı kolay bir örgü lif modelidir. Çünkü tek bir iple mümkünse de renk geçişleri olan iple örülen lifler, sizlere pratik bir örgünün yollarını sunar. Üstelik de yaparken tek ip kullanırsınız bununla birlikte de hem zamandan hem de yerden tasarruf edebilirsiniz.