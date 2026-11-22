El işi modasında artık özel günler de yer almaya başladı. Özellikle de Öğretmenler Günü’ne doğru yaklaştığımız bu günlerde iki ters bir düz örgü modelleriyle yapılan atkı modelleri son zamanların en çok sevilen örgü modelleri arasında yerini alıyor. 2026 yılında da oldukça popüler olan bu örgü çeşitleri örgü bile bilmeyen kişileri kolay bir şekilde örgüye alıştıracaktır. İşte detaylar…

İKİ TERS BİR DÜZ ÖRGÜ MODELLERİYLE ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NE ÖZEL ATKI MODELLERİ ÖREBİLİRSİNİZ 2026!

Öğretmenler Günü’ne yaklaştığımız bugünlerde kişiye özel hediyeler oldukça dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle de el emeğiyle yapılan ürünler tekrardan ön plana çıkarken hazır alınan hediyelerin aksine hem kullanışlı hem de emeğin yansıtılmasıyla oldukça çok konuşulan ürünlerden biri haline geliyor.

Özellikle de örgüye yeni başlayanda kolaylıkla yapabileceği iki ters bir düz örgü modeli görünümüyle de ön plana çıkıyor. Öyle ki 2026 yılında daha da büyük bir çıkış yapan örgü modelleri, farklı renkler ve ip seçenekleriyle kişiselleşebiliyor. Örgü dünyasının en kolay örgü örme biçimlerinden biri olan iki ters bir düz örgü dünyasında kolay örülebilen ve tekrar eden yapısı sayesinde oldukça pratik modellerden biri haline geliyor.

Hatta örgüye yeni başlayan kişiler içinde büyük bir fırsat veren bu örgü modeli, karmakarışık ilmek geçişleri gerekmediği için rahat bir şekilde uygulanabilir. Hatta karmakarışık modelleri içermediğinden kolay bir şekilde örgü yapabilirsiniz.

Öğretmenler Günü için atkı örerken dikkat edilmesi gerekenlerden biri de ip seçimi oldukça önemli oluyor. Çünkü atkının günlük hayatta kullanılması için yumuşak, boynu rahatsız etmeyecek modellerin kullanılması gerektiği ön plana çıkıyor. Kışlık bir atkı hazırlanacaksa orta kalınlıkta ya da kalın ipler daha sıcak bir sonuç veriyor.

Renk konusuna da sıkıntıya düşmek istemeyenler için daha sıklıkla kullanılan renkleri seçmek oldukça önemli. Şimdi gelelim atkı örerken kullanılan tekniğin kolaylığına. Bu teknik yapımıyla o kadar kolay ki elin alışmasıyla da pratik bir atkı örümü olacaktır.

İKİ TERS BİR DÜZ NASIL ÖRÜLÜR?

Modelin aslında mantığı oldukça basit. İlk sıra oluşturulduktan sonra belirli bir sıra boyunca iki ters, bir düz şeklinde bir örgü yapılması gerekiyor. Burada önemli olan bir diğer bir durum ise atkının uzunluğunu sizin atacağınız ilmek sayısına göre yapılıyor. Örgü sırasında kenar ilmeklerinin düzgün tutulması atkının son görüntüsünü doğrudan etkilediği için ilk birkaç sırada ilmeklerin sıkılmaması gerekmektedir.

Öğretmenler Günü’ne özel bir şey yapmak istiyor ama ne alacağınızı ya da ne yapacağınızı bilmiyorsanız el emeği işi oldukça popüler olacaktır. El emeğinin her zaman daha önemli olmasıyla iki düz bir ters örgü modelini kullanarak isterseniz de püskül ve ip kalınlığı gibi süslemeler ön plana çıkabilir.