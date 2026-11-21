Son yıllarda yeniden popüler olan dantel örgülerde yeni dönem başlıyor. Çeyiz hazırlığı yapanlar, evine hareket katmak isteyenler için yemek masası için dantel örtüler öneriliyor. Çeşit çeşit dantel örgü modellerini sizler için derledik.

2026 YILINDA DANTEL ÖRGÜ MODELLERİ NELER?

2026 senesinde dantel örgü modellerinde hem geleneksel motifler hem de modern çizgiler bir arada kullanılıyor. Evinizde hem geleneksel görünüm hem de modern görüntü istiyorsanız dantel örgü modellerini yemek masanızda tercih edebilirsiniz.

Klasik ve sade örtüler yerini bu sene dantel örgü örtülere bırakıyor. Desen desen, gelenekler motiflerin yanında sade ve şık çiçek motifleri de ilgi görüyor. Bu yılın en çok beğenilen dantel örgü modellerinden biri de yuvarlak motifli dantel örgü örtüler oluyor.

YEMEK MASASI İÇİN DANTEL ÖRTÜ MODELLERİ 2026'YA DAMGA VURDU

Ortası büyük çiçek motifleriyle süslenen ve kenarlarında çeşitli ufak dantel detayları ile çerçevelenen dantel örtüler, yemek masalarına çok farklı bir hava katıyor. Bu senenin trendi olan dantel örtüler arasında yuvarlak motifli olanları yer alıyor. Hem modern olsun hem de klasik dantel görünümü olsun diyorsanız bu model tam size göre. Yuvarlak motifli dantel örtüleri tercih ederek yemek masanızda modern ve nostaljik görünüm elde edebilirsiniz.

YEMEK MASASI DANTEL ÖRNEKLERİ

Yemek masalarına hava katan küçük yaprak desenleri, modern evlerde en çok kullanılan model oluyor. Dikdörtgen ve kare masalara serilen yaprak motifli dantel örtüler hem şık hem de nostaljik görüntü sağlıyor. Pamuklu dantel ip ile ince, zarif ve belirgin motifler elde etmek mümkün.

TIĞ İŞİ DANTEL MASA ÖRTÜSÜ MODELLERİ

Tığ işi dantel masa örtüleri, 2026 çeyiz hazırlıklarının en zarif parçaları arasında yer aldı. El emeği dantel örtüler yemek masalarına hareket katmak için yeterli oluyor.

Zarif ve ince dokusuyla masalara renk katmanın yanında salonunuz havasını da değiştiriyor. Yuvarlak tığ işi dantel masa örtüsü ve ananas desenli tığ işi masa örtüsü yılların eskimeyen modellerinden oluyor.