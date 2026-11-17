2026 yılının en çok beğenilen tığ ile örülen tepsi içi dantel örtü modelleri sosyal medyada da ilk sırada yer alıyor. Tığla örülen tepsi içi dantel örtüleri birçok model ile yapılıyor.

TIĞLA ÖRÜLEN TEPSİ İÇİ DANTEL ÖRTÜ MODELLERİ 2026

Çeyiz sandıklarının vazgeçilmez parçalarından biri olan tepsi içi dantel örtüler, 2026 yılında yeniden ilgi görmeye başladı.

Oval çiçek motifli tepsi danteli ilk sırada yer alıyor. Oval tepsilerin içerisine yerleştirince uyum içerisinde olan bu modelin hem modern hem nostaljik havası bulunuyor.

Dikdörtgen kenar işlemeli dantel modelleri modern görünüm isteyenlerin ilk tercihi oluyor. Dikdörtgen şekilde yapacağınız dantel örgüler kahve sunumlarını çok daha özel gösteriyor.

TEPSİ İÇİ DANTEL ÖRGÜ ÖRNEKLERİ

Yuvarlak papatya motifli model

Orta kısmındaki büyük çiçek deseni ve çevresindeki halka şeklindeki dantel sıralarıyla ilgi odağı oluyor.

Yelpaze kenarlı tepsi örtüsü

Tepsilerin içerisine koyabileceğiniz tığ ile örülen tepsi dantel örgü modellerinden bir tanesi de yelpaze kenarlı modeller.

Minimal kenar süslemeli dantel

Orta bölümünün sade kaldığı ve kenarlarının ufak kenar süslemeleri ile yapılan minimal kenar süslemeli dantel modelleri tepsilere oldukça yakışıyor.

TEPSİ İÇİ DANTEL ÖRERKEN HANGİ İPLER KULLANILIR?

Sık ve düz örgü yapmak için ince pamuklu dantel kullanabilirsiniz. Dayanıklı ve daha kalın görünen örgüler için ise koton ip tercih ediliyor. Ekru dantel ise zarif tasarımlarda kullanılıyor.