El emeği ürünlerin tekrardan popüler olmasıyla birlikte dantel yakalıklar sadece klasik tarzda kullanılmıyorlar. İnce iplerle de örülebilen zarif modellerin yanı sıra bu yıllarda en çok dikkat çeken ürünlerden biri de kesinlikle dantellerle birlikte örülen yakalıklar oluyor. Gömlek, kazak ve elbise gibi durumlarda kombinleyebilirsiniz. Bizde sizin için dantel örgü dünyasının yeni tarzı olan yakalıkları araştırdık.

DANTEL ÖRGÜ MODELLERİNDE YENİ TARZ!

Örgü dünyası yüzyıllardır dikkat çeken ürünlerden birisi haline geliyor. Dantel yakalıklar da yalnızca klasik tarzda olmasıyla birlikte değil her anlan da kullanılmasıyla biliniyor. Öyle ki belki de son zamanlarda örgü dünyasında en çok konuşulanlar arasında yerini alan bu örgüleri el emeği ürünlerinde modern bir görünüm oluşturmayı seviyorlar. 2026 yılında ince iplerle örülenlerin yanı sıra artık kalın iplerle de örülenler ön plana çıkıyor.

Ayrıca yakalıklar sadece klasik yakalıklar değil ya da geçmişte olan yakalıklardan değil. Burada asıl önemli olanın klasikten daha çok dantel anlayışını işlemesidir. Eskiden sık sık kıyafetler üzerine yapılan yakalıklar daha sonrasında zamanla modanın farklı alanlarında kullanılmıştır.

YAKALIKLARDA ÖRGÜ MODELLER 2026!

Yeni sezonun örgü yakalık modellerinden daha çok dikkat çeken detaylardan biri de klasik dantel anlayışının daha çok gömleklerin üzerinde kullanılan küçük beyaz yakalıklar, artık farklı renk biçimlerinde hazırlanması gerekiyor. Günlük kombinlerin tamamlayıcı parçası haline gelen bu yakalıklar sade kıyafetlere hareket katmak için bire bir oluyor.

Klasik görünümden vazgeçmeyenler için en ince ayrıntısına kadar düşünülüp yapılan bu örgü yakalıklar küçük çiçekler, yapraklar, zincir motifleri ve ajurlu geçişlerle hazırlanan yakalıklar, özellikle de düz renkli kıyafetlerin üzerinde daha iyi görünür.

Bu örgünün en güzel yanlarından biri de fazla malzemenin gerekmemesidir. Elinde farklı renklerde dantel ipleri bulunan kişiler küçük miktarda ipleri değerlendirerek birbirinden farklı yakalıklar örebilirsiniz.

Kalın iplerle hazırlanan örgü yakalıklar daha çok dikkat çekerken sonbahar ve kış ayında yapılan kombinlere fazlasıyla yakışırlar. Özellikle de boğazlı kazakların ve sade trikoların üzerine takılan bu yakalıklar farklı bir hava da kat maya devam ediyor. Bu modellerde örülen yakalıklar genellikle de düz örgü mantığında ilerliyor.

Yakalık formatında belki de en çok dikkat çekilenlerden biri de yakalıkların çiçek motifli olması oldu. Çiçek motifli olan yakalıklar daha dikkat çekici tasarımlarıyla birlikte daha dikkat çekici bir hal alıyor. Örgü yakalıkların en güzel yanlarından biri de farklı kıyafetlerle kolaylıkla kombinleyebilmesi dikkatleri üzerine çekiyor.