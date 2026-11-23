Yün işi örgü modelleri arasında özellikle sade görünümlü, fazla uğraştırmayan ve günlük hayatta kullanılabilen tasarımlar tercih ediliyor. Kazak, boyunluk, örgü yelek modellerinin yeni çeşitleri de giysi dolaplarınızda yer alabilir.

YÜN İŞLERİ ÖRGÜ MODELLERİ 2026

Bu senenin trendi olan yün örgü modelleri ile yün kazak, hırka, bere, şal ve battaniye örebilirsiniz. Bol kesimli, kalın dokulu ve geniş kollu kazaklar bu sene kışın dolaplarınıza renk katacak.

Önü düğmeli, cepli ve salaş kesimli hırkalar ile yapacağınız kombinler ise hem günlük hem de özel günlerde kullanıma oldukça uygun oluyor. Sade ve düz örgü modelleri ile öreceğiniz yün işi örgüler beğeni topluyor.

EN YENİ KOLAY ÖRGÜ YELEK, KAZAK, ATKI MODELLERİ

El emeği yapacağınız yün işi örgü modellerinden birisi de kalın yün atkı ve bereler oldu. Yün işi yapacağınız yelek ve kazaklar da kombinlerinizi süsleyecek. Şişle örülen kalın atkılar, kısa sürede tamamlanabilen en kolay örgü projelerinden biri oluyor.

Kalın ve yumuşak dokusuyla dikkat çeken Selanik örgü kazak ve yelekler kombinlerin vazgeçilmezi oluyor. Saç örgülü kazaklar ve Balıkçı yaka kazakları tercih edenlerin kombinleri beğeniliyor.

YÜN İŞİ ÖRGÜ BERE, ŞAL VE ATKILAR TERCİH EDİLDİ

Püsküllü atkı modelleri kışın en güzel aksesuarı oluyor. Uçlarına eklenen uzun püsküllerle hareket kazanan bu model, özellikle düz renk yünlerle güzel görünüm sağlar. İki veya daha fazla rengin bir araya getirildiği çizgi atkılar ise 2026 moda trendi oldu.

YÜN İŞİ ÖRGÜ BATTANİYE NASIL ÖRÜLÜR?

Battaniyenizin kalın ve yumuşak olmak istediğine karar verdikten sonra ip seçimi yapınız. Battaniyenin genişliğine göre ilmek attıktan sonra battaniye için ip kalınlığına ve şiş numarasına göre ilmek sayısını ayarlayınız.

İstediğiniz uzunluğa kadar devam ettikten sonra eşit sıklıkta olmasına dikkat ediniz. İStediğiniz uzunluğa geldiğinde ilmekleri gevşek olarak kapatınız. Battaniyenizin kenarlarını düzelterek kullanıma hazır edebilirisiniz.