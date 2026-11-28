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İstanbul
Konya’nın Emirgazi ilçesinde yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki tel örgüyü aşarak çiftliğe giren 3 kurt, ağıldaki koyunlara saldırdı. Güvenlik kamerasının kaydettiği saldırı anında kurtlardan ikisinin, çiftlikte bulunan iki köpeği koyunların bulunduğu alandan uzaklaştırırken, diğer kurt koyunların arasına girdiği görüldü. Koyunlar can havliyle ağılda kaçışırken, kurda yalanan koyunun biri telef oldu.