Bayburt'ta kurt sürüsü köye indi: Gece yarısı sokakta tek sıra halinde gezdikleri anlar kamerada

Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Yukarı Kırzı köyünde gece saat 02.00 sıralarında yaşananlar kameralara yansıdı. Yiyecek aradıkları değerlendirilen yaklaşık 8-9 kurttan oluşan sürü, köy merkezine inerek sokaklarda tek sıra halinde ilerledi. Yerleşim alanında bir süre dolandıktan sonra geldikleri dağlık alana doğru yönelerek gözden kaybolan kurtların o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Daha önce de sabah namazına giden vatandaşların yavru ayı ile karşılaştığı köyde, peş peşe yaşanan yaban hayatı hareketliliği dikkat çekti.