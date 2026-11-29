Merhum Dr. Edgar Poffet'in çocukları İsmail Hakkı Poffet ve Marry An Ayşe Poffet Ritscher'in, babalarından kalan mirası satmak için Kapalıçarşı antikacılarıyla pazarlık yapması, akıl almaz bir tarihi eser kaçakçılığı operasyonuna yol açtı.

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HABERİN ÖZETİ Ünlü eczacının miras satışında tarihi eser vurgunu! Villada 186 parça eserle suçüstü yakalandılar Merhum Dr. Edgar Poffet'in çocuklarının babalarından kalan tarihi eserleri Kapalıçarşı antikacılarına satmaya çalışması üzerine düzenlenen polis baskınında toplam 186 parça eser ele geçirildi ve şüpheliler hakkında dava açıldı. Kapalıçarşı'daki dükkanlarda tarihi eser satışı yapıldığına dair gelen ihbarlar üzerine polis ekipleri takip başlattı. Antikacılar Cenk Erdün ve Kemal Avni Baturer, eserleri almak için gittikleri Beykoz'daki lüks villada Poffet kardeşlerle birlikte suçüstü yakalandı. Villada yapılan aramada Selçuklu, Osmanlı ve Bizans dönemlerine ait musluk başları ve ikonaların da bulunduğu toplam 186 parça eser ele geçirildi. İddianamede 4 şüphelinin 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan 5 yıla kadar hapsi istenirken, Cenk Erdün tutuklandı, diğer 3 kişiye ise konutu terk etmeme tedbiri uygulandı. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, ele geçirilen 1 adet tarihi musluğun Topkapı Sarayı'na ait olabileceğini belirledi. Müzeler tarafından yapılan incelemelerde aralarında ikonalar, sikkeler, Tunç Çağı sürahisi ve padişah tuğralı beratların da bulunduğu birçok eserin alım-satımının yasak olduğu tespit edildi.

OLAY KİMLİĞİ BELİRSİZ ŞAHSIN İHBARIYLA ORTAYA ÇIKTI

Kimliğinin gizli kalmasını isteyen bir ihbarcı; Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği'ni arayarak "Kapalıçarşı Cevahir Bedesteni içerisinde Mavi Köşe, İstanbul Antik, Erdun Collection isimli iş yerlerinde tarihi eser (Osmanlı objeleri, sikke, ikona) satışı yapılıyor. Cevahir Bedesteni içerisinde isimlerini bilmediğim başkaca iş yerlerinde de tarihi eser satışı yapılıyor" dedi.

ARAP ŞEYHLERİNE VE ZENGİN İŞ İNSANLARINA SATIYORLAR

Bir diğer ihbarda ise Cenk Erdün adlı kişinin Kapalıçarşı'da alımı ve satımı yasak olan objeleri satmasıyla bilindiği, tarihi eser satışı yapmak isteyenlerin Erdün'e yönlendirildiği ifade edildi. Başka bir ihbarda ise bu objelerin yurtdışından Kapalıçarşı'ya gelen Arap şeyhler ve zengin iş insanlarına yüksek fiyatlara satıldığı, zaman zaman polis baskını yapıldığı için bu tarihi eserleri asla iş yerlerinde tutulmadığı anlatıldı.

VİLLADA SUÇÜSTÜ YAPILDI

İhbar üzerine takibe alınan antika satıcıları Kemal Avni Baturer ile Cenk Erdün'ün mart ayındaki görüşmesinde dikkat çekici bir konu gündeme geldi.

Baturer'in Ayşe Poffet'in elinde bulunan musluk başları, çini porselenler, İznik işi ve Çanakkale işi gibi objeler, Anadolu Selçuklu Devleti dönemine ait hayvanlar gibi bazı objeleri Erdün'e sorduğu ve fiyatları hakkında görüştükleri belirlendi.

Erdün ve Baturer, 25 Mart günü Poffet'teki tarihi eserleri almak için Beykoz'daki lüks villasına gitti. Anbean takipte olan polis ekipleri villaya baskın düzenledi. Selçuklu, Osmanlı ve Bizans dönemine ait oldukları değerlendirilen 39 adet musluk başı, 2 adet ikonanın dahil toplam 186 parça eser ele geçirildi. Poffet kardeşler, Kemal Avni Baturer ve Cenk Erdün ile birlikte suçüstü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda hazırlanan iddianamede 4 şüphelinin 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan 5 yıla kadar hapsi istendi. Soruşturma kapsamında Cenk Erdün tutuklanırken, Poffet kardeşler ile Kemal Avni Baturer hakkında konutu terk etmeme adli kontrol tedbiri uygulandı.

TARİHİ MUSLUĞUN TOPKAPI SARAYI’NA AİT OLABİLECEĞİ BELİRLENDİ

Aramada el geçirilen 186 parça eser, 6 farklı kurum ve müze müdürlüğünce incelendi. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, ele geçirilen 1 adet tarihi musluğun güçlü görsel delillerle Topkapı Sarayı'na ait olabileceğini belirledi.

8 OBJE ‘KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIĞI’ OLARAK RAPORLANDI

Ayasofya Tarihi Müzesi, 8 ahşap ikona ile 1 ahşap okuma kürsüsünün 'korunması gerekli kültür varlığı' olduğunu raporladı. İstanbul Arkeoloji Müzeleri 49 sikke ve pişmiş toprak eseri, Türk ve İslam Eserleri Müzesi ise Tunç Çağı sürahisi, 16. yüzyıl İznik çinileri ile Sultan II. Abdülhamid ve Sultan V. Mehmed tuğralı beratların alım-satımının yasak olduğunu tespit etti.