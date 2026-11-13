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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 19:57
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 20:00

İstanbul’da tarihi eser avı: Interpol'a kayıtlı 2 bin 456 parça eser ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince Bakırköy ve Silivri'de 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Interpol kayıtlarında çalıntı olarak yer alan altın ve gümüş sikkeler, kılıçlar ve heykel parçalarının da aralarında bulunduğu 2 bin 456 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 19:57
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 20:00

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu takibe alınan kaçakçının, yasadışı kültür varlığı ticareti yaptığı ve kayıtlarında çalıntı olarak yer alan eserleri bulundurduğu belirlendi.

İstanbul’da tarihi eser avı: Interpol'a kayıtlı 2 bin 456 parça eser ele geçirildi

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan tespitlerin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda Bakırköy ve Silivri ilçelerinde belirlenen 3 ikamet ve 8 iş yeri olmak üzere toplam 11 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 

İstanbul’da tarihi eser avı: Interpol'a kayıtlı 2 bin 456 parça eser ele geçirildi

2 BİN 456 ADET ESER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda polisin hedefindeki tarihi eser kaçakçısı yakalanarak gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; altın ve gümüş sikkeler, pişmiş toprak eserler ve objeler, musluk başlıkları, kılıç, kama ve yatağanlar ve heykel parçaları başta olmak üzere toplam 2 bin 456 adet eser ve obje ele geçirildi.

İstanbul’da tarihi eser avı: Interpol'a kayıtlı 2 bin 456 parça eser ele geçirildi


Operasyonda ele geçirilen kültür varlıklarının, incelenmek üzere ilgili müzelere teslim edileceği kaydedilirken, eserleri yurt dışına satmaya çalıştığı tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

İstanbul’da tarihi eser avı: Interpol'a kayıtlı 2 bin 456 parça eser ele geçirildi
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#Tarihi Eser
#istanbul emniyet müdürlüğü
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#Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı
#Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi
#Gündem
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