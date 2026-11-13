İstanbul’da tarihi eser avı: Interpol'a kayıtlı 2 bin 456 parça eser ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu takibe alınan kaçakçının, yasadışı kültür varlığı ticareti yaptığı ve Interpol kayıtlarında çalıntı olarak yer alan eserleri bulundurduğu belirlendi.

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan tespitlerin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda Bakırköy ve Silivri ilçelerinde belirlenen 3 ikamet ve 8 iş yeri olmak üzere toplam 11 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

2 BİN 456 ADET ESER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda polisin hedefindeki tarihi eser kaçakçısı yakalanarak gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; altın ve gümüş sikkeler, pişmiş toprak eserler ve objeler, musluk başlıkları, kılıç, kama ve yatağanlar ve heykel parçaları başta olmak üzere toplam 2 bin 456 adet eser ve obje ele geçirildi.



Operasyonda ele geçirilen kültür varlıklarının, incelenmek üzere ilgili müzelere teslim edileceği kaydedilirken, eserleri yurt dışına satmaya çalıştığı tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.