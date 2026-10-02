Van'da tarihi eser operasyonu: Altın yaldız işlemeli Tevrat ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde deri üzerinde şamdan, Davut Yıldızı sembolleri ile İbranice yazılar olan altın yaldız işlemeli Tevrat olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılığı konusunda başlatılan "Takipli KOM Faaliyeti" kapsamında çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Elindeki tarihi eseri pazarlamaya çalıştığı tespit edilen M.D. (E/53) isimli şüpheliye bugün İpekyolu ilçesinde yapılan operasyonda; 1 adet 310 santimetre uzunluğunda deri üzerinde şamdan, Davut Yıldızı sembolleri ile İbranice yazılar olan altın yaldız işlemeli Tevrat olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirilerek şüpheli yakalanmış ve adli işlemlere başlanılmıştır. Güvenlik güçlerimiz tarafından kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.