Aksaray'da define avcılarına suçüstü: Tarihi eserlerle yakalandılar

Eskil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir arazide 2 şahsın kaçak kazı yaptığına dair bilgi aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri şüphelileri takibe aldı ve yeterli delile ulaştıktan sonra operasyon için düğmeye bastı.

TARİHİ SİKKE VE OBJE ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli de kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Yapılan aramada 7 adet tarihi sikke ve obje, 3 adet kırıcı-delici matkap, 3 adet zincirli kaldırma aparatı, 4 adet kürek, 2 adet baret, 2 adet çizme, 2 adet emniyet halatı, 2 adet kova, 3 adet yaklaşık 100 metre uzunluğunda seyyar uzatma kablosu, 1 adet kazma, 1 adet çekiç ve keski, 1 adet 20 metre uzunluğunda ip merdiveni ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararı uygulanarak serbest kaldı.