Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Tüm Türkiye'de devrede! 1191 tarihi eser aslına döndü

Vakıflar Genel Müdürlüğü toplam 1191 taşınmazın vakıfları adına tescil edildiğini açıkladı. Hazine, belediyeler ve çeşitli kamu kurumlarının mülkiyetinde bulunan vakıf kökenli eserler, kanun gereği ait oldukları vakıflara devrediliyor. Süreçte tek belirleyici unsur hukuki dayanak olurken uygulamaların herhangi bir idari ayrım gözetilmeden yürütüldüğü vurgulandı.

GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 10:51
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 10:51

Vakıf kültür varlıklarına ilişkin süreç, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nda yer alan açık hüküm doğrultusunda yürütülüyor. Bu çerçevede, vakıf yoluyla ortaya çıkan ve zamanla kamu kurumlarının mülkiyetine geçen taşınmazlar yeniden vakıflarına devrediliyor. Vakıf kaynaklarıyla inşa edilmiş, onarılmış ya da katkı sağlanmış yapılar da vakıf eseri sayılarak tekrar vakıfları adına tescil ediliyor.

Türkiye genelinde, vakıf yoluyla ortaya çıkmış ve zamanla kamu kurumlarının mülkiyetine geçmiş tarihi taşınmazlar, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu doğrultusunda yeniden vakıflarına devredilerek aslına uygun şekilde korunması amaçlanıyor.
Vakıf kültür varlıklarına ilişkin süreç, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'ndaki açık hükümler doğrultusunda yürütülüyor.
Hazine, belediyeler, il özel idareleri, köy tüzel kişilikleri ve Ziraat Bankası, Türk Telekomünikasyon A.Ş. gibi çeşitli kurumların mülkiyetindeki vakıf kökenli taşınmazlar ilgili vakıflar adına tescil ediliyor.
Uygulama İstanbul, Bursa, İzmir ve Konya gibi şehirlerde çeşitli tarihi yapıları da kapsıyor.
Yürütülen işlemlerin temel amacı mülkiyet devri değil, vakıf eserlerinin aslına uygun şekilde korunması ve vakfedenin iradesinin yaşatılmasıdır.
Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, işlemlerin tamamen hukuki zeminde yürütüldüğünü ve eserlerin aslına döndürülmesinde ayrım gözetilmediğini belirtmiştir.
Uygulama yalnızca tek bir kurumla sınırlı kalmıyor. Hazine, belediyeler, il özel idareleri ve köy tüzel kişiliklerinin yanı sıra; Ziraat Bankası, Türk Telekomünikasyon A.Ş., Posta ve Telgraf Teşkilatı, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile BUSKİ Genel Müdürlüğü gibi farklı kurumların mülkiyetindeki taşınmazlar da bu kapsamda değerlendiriliyor. Vakıf kökenli olduğu tespit edilen taşınmazlar, ilgili vakıfları adına kayıt altına alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetimine geçiyor.

İSTANBUL’DAN KONYA’YA: TÜM TÜRKİYE’DE AYNI UYGULAMA

Süreç herhangi bir şehir ya da kurumla sınırlı değil. İstanbul, Bursa, İzmir ve Konya başta olmak üzere Türkiye genelinde farklı dönemlerde ve farklı idarelerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar bu kapsamda ele alındı. Galata Kulesi, Yerebatan Sarnıcı, Pera Palas Otel, Selimiye Kışlası, Adile Sultan Sarayı, Vefa Lisesi, Şişli Etfal Hastanesi ve Sait Halim Paşa Yalısı gibi önemli yapılar ile Konya’daki çeşitli taşınmazlar sürecin dikkat çeken örnekleri arasında yer aldı. Konya’da daha önce belediye mülkiyetinde bulunan Sanayi Mektebi ve “Eski Tekel Binası” olarak bilinen taşınmazların vakıfları adına tescil edilmesi de uygulamanın somut örnekleri arasında öne çıktı.

AMAÇ MÜLK DEĞİL! VAKFİYEYE UYGUN KORUMA

Yürütülen işlemlerin temel amacı mülkiyet devri değil; vakıf eserlerinin aslına uygun şekilde korunması, gelecek nesillere aktarılması ve vakfedenin iradesinin yaşatılması olarak tanımlanıyor. Tüm işlemler, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

AKSU: “İŞLEMLER TAMAMEN HUKUKİ ZEMİNDE YÜRÜTÜLÜYOR”

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu da sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede vakıf yoluyla meydana gelmiş ve zaman içinde kamu kurumlarının mülkiyetine geçmiş taşınmazların yeniden vakıfları adına tescil edildiğini belirtti. Aksu, Vakıflar Genel Müdürlüğünün mazbut vakıfların (yöneticisi bulunmayan tarihî vakıflar) haklarını koruma sorumluluğunu taşıdığını vurgulayarak yapılan işlemlerin tamamen hukuki zeminde yürütüldüğünü ve eserlerin aslına döndürülmesinde herhangi bir ayrım gözetilmediğini ifade etti.

ETİKETLER
#Tarihi Yapılar
#Vakıf Eserleri
#Vakıflar Kanunu
#Vakıf Kültür Varlıkları
#Mülkiyet Tescili
#Kültür - Sanat
