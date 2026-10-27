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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 18:42
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 18:42

İki ilde kaçakçılık operasyonu: 300 yıllık tarihi eser ve 48 silah ele geçirildi

Karabük ve Bartın'da polis ekipleri kaçak silah ticareti tespiti sonucu operasyon düzenledi. Operasyonlarda 48 adet silah ele geçirilirken 300 yıllık tarihi eser de bulundu.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 18:42
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 18:42

ve 'da kaçak ve bulundurulmasına yönelik düzenlenen operasyonda 48 adet silah, 2 bin 500 adet fişek ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

İki ilde kaçakçılık operasyonu: 300 yıllık tarihi eser ve 48 silah ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Karabük ve Bartın'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Karabük'te 22, Bartın'da 1 olmak üzere toplam 23 şüpheliye ait 23 adreste yapılan aramalarda; 32 tabanca, 11 av tüfeği, 5 pompalı tüfek, çeşitli çaplarda 2 bin 500 fişek ve çok sayıda parçası ele geçirildi.

İki ilde kaçakçılık operasyonu: 300 yıllık tarihi eser ve 48 silah ele geçirildi

300 YILLIK TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda ayrıca yaklaşık 300 yıllık olduğu değerlendirilen, tarihi eser niteliğinde 4 Kur'an-ı Kerim ile 1 define arama dedektörü bulundu. Operasyon çerçevesinde ele geçirilen silahların toplam sayısının 48 olduğu bildirildi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, zanlılar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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ETİKETLER
#Bartın
#Silah
#karabük
#il emniyet müdürlüğü
#silah ticareti
#Kom Şube Müdürlüğü
#Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
#Gündem
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