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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 09:49
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 09:51

İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 12 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olan, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarına ve sosyal medya platformları üzerinden örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen şüphelilerin bulundukları adreslere operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 12 şüpheli yakalandı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 12 şüpheli yakalandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 09:49
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 09:51

koordinesinde TEM Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olan, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarına ve sosyal medya platformları üzerinden örgüt propagandası yaptıklarına tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 12 şüpheli yakalandı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince soruşturma yürütüldü.
Şüphelilerin DEAŞ ile bağlantılı olduğu, çatışma bölgeleriyle irtibat kurduğu ve sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı tespit edildi.
Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği değerlendirilen 14 şahsın yakalanması amacıyla İstanbul'da 13 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda 12 şüpheli yakalanırken, firari şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

TÜRKİYE’YE YÖNELİK EYLEM YAPABİLECEK İSİMLERE OPERASYON

Bu kapsamda Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği göz önünde bulundurularak 'da faaliyet gösteren, 14 şahsın yakalanması için İstanbul'da 13 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli yakalanırken firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

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ETİKETLER
#İstanbul
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü
#Tem Şube Müdürlüğü
#Deaş Silahlı Terör Örgütü
#Gündem
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