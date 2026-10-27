İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olan, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarına ve sosyal medya platformları üzerinden örgüt propagandası yaptıklarına tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 12 şüpheli yakalandı İstanbul'da DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince soruşturma yürütüldü. Şüphelilerin DEAŞ ile bağlantılı olduğu, çatışma bölgeleriyle irtibat kurduğu ve sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı tespit edildi. Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği değerlendirilen 14 şahsın yakalanması amacıyla İstanbul'da 13 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli yakalanırken, firari şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

TÜRKİYE’YE YÖNELİK EYLEM YAPABİLECEK İSİMLERE OPERASYON

Bu kapsamda Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği göz önünde bulundurularak İstanbul'da faaliyet gösteren, 14 şahsın yakalanması için İstanbul'da 13 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli yakalanırken firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.