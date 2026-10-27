İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 12 şüpheli yakalandı

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İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olan, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarına ve sosyal medya platformları üzerinden örgüt propagandası yaptıklarına tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği göz önünde bulundurularak İstanbul'da faaliyet gösteren, 14 şahsın yakalanması için İstanbul'da 13 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli yakalanırken firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.