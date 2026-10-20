Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, ses ve video çözümleme, tanık beyanları, dijital materyal ön inceleme raporu ve 25 yaşındaki sanık Ahmet Kazancı'nın ifadesine yer verildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ DEAŞ terör örgütünün sözde sorumlularından Ahmet Kazancı'ya istenen ceza belli oldu MİT tarafından sınır bölgesinde yakalanarak tutuklanan DEAŞ mensubu Ahmet Kazancı hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Sanık Ahmet Kazancı'nın örgüt talimatıyla dikkat çekmemek için saçını sakalını tıraş ettiği, ardından örgütün Afganistan ve Pakistan'daki yapılanmasına katıldığı belirtildi. Örgüt kamplarında ve hücre evlerinde bulunan sanığa 'Ebu İbrahim' ve 'Ebu Ubeyde' kod adlarının verildiği ve hiyerarşik yapıda 'medya sorumlusu' olarak yer aldığı kaydedildi. Yaklaşık 3 yıl DEAŞ bünyesinde silahlı faaliyet yürüten sanığın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede yeterli ve ayrıntılı bilgi sunmadığı aktarıldı. İddianamede sanık hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istendiği ve alt sınırdan uzaklaşılması talep edildiği bildirildi. MİT'in DEAŞ'ın 'Horasan Vilayeti' medya yapılanmasına yönelik operasyonuyla yakalanan sanık, 17 Haziran'da Türkiye'ye getirilmiş ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

İNTERNET ÜZERİNDEN DEAŞ ARAŞTIRMASI YAPTI

İddianamede, sanığın Konya'da daha önce örgütü destekleyen bir dergiye sıklıkla gitmeye başladığı, internet üzerinden DEAŞ ile ilgili araştırmalar yaptığı belirtildi.

DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN SAÇINI SAKALINI TIRAŞ ETTİ

Örgüte katılan sanığın irtibatlı olduğu örgüt mensubunun talimatıyla dikkat çekmemek için saçını ve sakalını tıraş ettiği vurgulanan iddianamede, sanığın bir süre sonra örgütün Afganistan ve Pakistan'daki yapılanmasına katıldığı bildirildi.

Sanığın örgüte ait kamplarda, dağlık alanlarda, mağaralarda ve yerleşim yerlerindeki hücre evlerinde örgütsel faaliyetlerde bulunduğu aktarılan iddianamede, sanığa "Ebu İbrahim" ve "Ebu Ubeyde" kod adları verildiği belirtildi.

ÖRGÜTTE MEDYA SORUMLUSU OLARAK YER ALDI

Sanığın, örgütün gizli haberleşme uygulamalarını kullandığı, silahlı faaliyet yürüttüğü ve örgütün hiyerarşik yapılanması içerisinde "medya sorumlusu" olarak yer aldığının tespit edildiği ifade edilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"2023-2026 yıllarında yaklaşık 3 yıl DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü anlaşılan sanığın, her ne kadar 'etkin pişmanlık' kapsamında ifade vermiş olsa da örgütün gerek ilimiz gerekse ülkemiz yapılanması, örgüt üyeleri, örgütün faaliyetleri, eylemleri ve hiyerarşik yapılanmasına dair ayrıntılı bilgi vermediği, sadece 6 şahsı teşhis ettiği ve bu şahısların da tamamı hakkında işlem kaydı olduğu tespit edilmiştir. Sanığın üzerinde örgütsel kamuflaj, fişeklik ve silah ile görüntülerinin tespit edildiği, örgütün üst düzey emirleriyle irtibatlı olduğu anlaşılmıştır. Sanığın örgütte 'sorumlu' düzeyde faaliyet gösterdiği, ülkemizin anayasal düzenini benimsemediği, örgütün amacını benimsediği ve hiyerarşik yapısına dahil olduğu, verilecek görevleri yerine getirmeye hazır olmak üzere kendi iradesini örgüt iradesine terk ettiği, dolayısıyla silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmek suretiyle üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçunu işlediği anlaşılmıştır."

Sanık Ahmet Kazancı için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca sanığın eyleminin ağırlığı ve örgüt içindeki konumu gözetilerek, verilecek cezada alt sınırdan uzaklaşılması talep edildi.

MİT, DEAŞ terör örgütünün "Horasan Vilayeti" medya yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda "Ebu Ubeyde" ve "Ebu İbrahim" kod adlarını kullanan Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde yakaladıktan sonra 17 Haziran'da Türkiye'ye getirmişti.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Kazancı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.