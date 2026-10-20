DEAŞ’ın finans ağına ağır darbe! Teröristleri kurtarmak için bağış toplamışlar: 14 gözaltı

Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı’na iletilen kritik bilgiler üzerine operasyonun düğmesine basıldı. DEAŞ terör örgütüne finans sağladığı tespit edilen aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

TERÖRİSTLERİÇİN PARA TOPLAMIŞLAR

İletilen bilgilere göre; Suriye’nin kuzeyinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü kontrolündeki kamplarda esir tutulan DEAŞ üyelerini para karşılığı serbest bırakmak veya örgüte mali destek sağlamak amacıyla Almanca konuşulan ülkelerde bağış kampanyaları düzenlendiği belirlendi. Genellikle Suriye üzerinden koordine edilen Telegram kanalları aracılığıyla toplanan bu fonların, Almanya ve Türkiye’de yaşayan şahıslar kanalıyla Suriye’deki örgüt unsurlarına aktarıldığı tespit edildi.

2 SURİYE VE 1 ÖZBEKİSTAN UYRUKLU 16 ŞÜPHELİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve HTS kayıtları incelendi. Yapılan teknik ve fiziki takiplerde; terörizmin finansmanı faaliyetlerini yürüttüğü belirlenen 2 Suriye ve 1 Özbekistan uyruklu olmak üzere toplam 16 şüpheli tespit edildi.