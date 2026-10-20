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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 07:42
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 07:48

20 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji'den sağanak yağış alarmı: Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, birçok kent için sağanak yağış uyarısı verilirken, Trakya ve yurdun iç kesimlerinde sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi görüleceği bildirildi. İşte 20 Ekim Salı güncel hava durumu...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 07:42
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 07:48

20 Ekim Salı günü için güncel hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan değerlendirmede; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, 'ın kıyı kesimleri, , Artvin, , Ardahan, Iğdır ve Sivas çevrelerinde sağanak yağış beklendiği bildirildi. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile yurdun iç kesimlerinde ise sis ve pus hadisesinin görüleceği belirtildi. 

HABERİN ÖZETİ

20 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji'den sağanak yağış alarmı: Bu illerde yaşayanlar dikkat

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Ekim Salı günü için güncel hava durumu raporunu paylaştı ve bazı bölgelerde sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Hatay'ın kıyı kesimleri, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Sivas çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile yurdun iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi görülecek.
Hava sıcaklıkları doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde ise mevsim normallerinin altında seyredecek.
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine ait detaylı hava durumu bilgileri paylaşıldı.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
20 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji'den sağanak yağış alarmı: Bu illerde yaşayanlar dikkat

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA SEYREDECEK

Hava sıcaklıklarının ise doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği bildirildi. 

20 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji'den sağanak yağış alarmı: Bu illerde yaşayanlar dikkat

20 EKİM SALI GÜNCEL HAVA DURUMU 

BölgeBölge Genel DurumuŞehirSıcaklıkHava Durumu
MARMARAParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.BURSA22°CParçalı bulutlu
ÇANAKKALE22°CParçalı bulutlu
İSTANBUL20°CParçalı bulutlu
KIRKLARELİ21°CParçalı bulutlu
EGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR17°CParçalı ve az bulutlu
DENİZLİ22°CParçalı ve az bulutlu
İZMİR24°CParçalı ve az bulutlu
MUĞLA21°CParçalı ve az bulutlu
AKDENİZParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA27°CParçalı bulutlu
ANTALYA25°CParçalı ve az bulutlu
BURDUR20°CParçalı ve az bulutlu
HATAY25°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.ANKARA18°CParçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR17°CParçalı ve az bulutlu
KONYA16°CParçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR16°CParçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.BOLU17°CParçalı bulutlu
KASTAMONU18°CParçalı bulutlu
SİNOP23°CParçalı bulutlu
ZONGULDAK19°CParçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.AMASYA21°CParçalı ve çok bulutlu
RİZE21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN20°CParçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
TRABZON19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.ERZURUM17°CParçalı ve çok bulutlu
KARS17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA20°CParçalı bulutlu
VAN19°CParçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR24°CParçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP23°CParçalı ve çok bulutlu
MARDİN22°CParçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA25°CParçalı ve az bulutlu
20 EKİM SALI GÜNCEL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

BURSA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 17°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 23°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

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#hatay
#Tokat
#Kars
#meteoroloji genel müdürlüğü
#Gündem
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