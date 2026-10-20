20 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji'den sağanak yağış alarmı: Bu illerde yaşayanlar dikkat

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İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Ekim Salı günü için güncel hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan değerlendirmede; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Hatay'ın kıyı kesimleri, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Sivas çevrelerinde sağanak yağış beklendiği bildirildi. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile yurdun iç kesimlerinde ise sis ve pus hadisesinin görüleceği belirtildi.
Hava sıcaklıklarının ise doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği bildirildi.
|Bölge
|Bölge Genel Durumu
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|MARMARA
|Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.
|BURSA
|22°C
|Parçalı bulutlu
|ÇANAKKALE
|22°C
|Parçalı bulutlu
|İSTANBUL
|20°C
|Parçalı bulutlu
|KIRKLARELİ
|21°C
|Parçalı bulutlu
|EGE
|Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.
|AFYONKARAHİSAR
|17°C
|Parçalı ve az bulutlu
|DENİZLİ
|22°C
|Parçalı ve az bulutlu
|İZMİR
|24°C
|Parçalı ve az bulutlu
|MUĞLA
|21°C
|Parçalı ve az bulutlu
|AKDENİZ
|Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
|ADANA
|27°C
|Parçalı bulutlu
|ANTALYA
|25°C
|Parçalı ve az bulutlu
|BURDUR
|20°C
|Parçalı ve az bulutlu
|HATAY
|25°C
|Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|İÇ ANADOLU
|Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.
|ANKARA
|18°C
|Parçalı ve az bulutlu
|ESKİŞEHİR
|17°C
|Parçalı ve az bulutlu
|KONYA
|16°C
|Parçalı ve az bulutlu
|NEVŞEHİR
|16°C
|Parçalı ve az bulutlu
|BATI KARADENİZ
|Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.
|BOLU
|17°C
|Parçalı bulutlu
|KASTAMONU
|18°C
|Parçalı bulutlu
|SİNOP
|23°C
|Parçalı bulutlu
|ZONGULDAK
|19°C
|Parçalı bulutlu
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.
|AMASYA
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|RİZE
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|SAMSUN
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
|TRABZON
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|DOĞU ANADOLU
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.
|ERZURUM
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|KARS
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|MALATYA
|20°C
|Parçalı bulutlu
|VAN
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
|DİYARBAKIR
|24°C
|Parçalı ve az bulutlu
|GAZİANTEP
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|MARDİN
|22°C
|Parçalı ve az bulutlu
|ŞANLIURFA
|25°C
|Parçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.
BURSA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu