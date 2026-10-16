DEAŞ terör örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı var

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İstanbul
Terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. 22 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 59 şüpheli yakalandı.
Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 22 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
İçişlerinin açıklamasında, Türkiye'nin huzur ve güvenliği için DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonların kararlılıkla sürdüğü kaydedildi.