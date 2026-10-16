Türk müziğinin tanınan isimlerinden müzisyen Soner Olgun, uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. Bir süredir sağlık durumu kritik olan usta sanatçı, durumunun ağırlaşması üzerine geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı.

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HABERİN ÖZETİ Soner Olgun hayatını kaybetti! Kanserle mücadele ediyordu Türk müziğinin tanınan isimlerinden müzisyen Soner Olgun, pankreas kanseriyle mücadelesinin ardından 67 yaşında hayatını kaybetti. Soner Olgun, uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. Sağlık durumu kritikleşen sanatçı, hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede yoğun bakım ünitesine alınan Olgun, entübe edilmişti. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

YOĞUN BAKIMDA ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Hastanede tedavisi süren ve durumu ağırlaşarak yoğun bakım ünitesine alınan Olgun'un son olarak entübe edildiği açıklanmıştı. Müzik dünyasını ve sevenlerini endişelendiren sürecin ardından 67 yaşındaki sanatçıdan acı haber geldi.

ACI HABER GELDİ

Soner Olgun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.