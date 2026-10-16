Soner Olgun hayatını kaybetti! Kanserle mücadele ediyordu

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İstanbul
Türk müziğinin tanınan isimlerinden müzisyen Soner Olgun, uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. Bir süredir sağlık durumu kritik olan usta sanatçı, durumunun ağırlaşması üzerine geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı.
Hastanede tedavisi süren ve durumu ağırlaşarak yoğun bakım ünitesine alınan Olgun'un son olarak entübe edildiği açıklanmıştı. Müzik dünyasını ve sevenlerini endişelendiren sürecin ardından 67 yaşındaki sanatçıdan acı haber geldi.
Soner Olgun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.