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Magazin
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 10:49

Soner Olgun hayatını kaybetti! Kanserle mücadele ediyordu

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden usta sanatçı Soner Olgun, tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Soner Olgun hayatını kaybetti! Kanserle mücadele ediyordu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 10:49

Türk müziğinin tanınan isimlerinden müzisyen Soner Olgun, uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. Bir süredir sağlık durumu kritik olan usta , durumunun ağırlaşması üzerine geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı.

HABERİN ÖZETİ

Soner Olgun hayatını kaybetti! Kanserle mücadele ediyordu

Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.
Türk müziğinin tanınan isimlerinden müzisyen Soner Olgun, pankreas kanseriyle mücadelesinin ardından 67 yaşında hayatını kaybetti.
Soner Olgun, uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu.
Sağlık durumu kritikleşen sanatçı, hastaneye kaldırılmıştı.
Hastanede yoğun bakım ünitesine alınan Olgun, entübe edilmişti.
Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.
Soner Olgun hayatını kaybetti! Kanserle mücadele ediyordu

YOĞUN BAKIMDA ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Hastanede tedavisi süren ve durumu ağırlaşarak yoğun bakım ünitesine alınan Olgun'un son olarak entübe edildiği açıklanmıştı. Müzik dünyasını ve sevenlerini endişelendiren sürecin ardından 67 yaşındaki sanatçıdan acı haber geldi.

ACI HABER GELDİ

Soner Olgun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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ETİKETLER
#müzisyen
#pankreas kanseri
#sanatçı
#Hastane
#Soner Olgun
#Magazin
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