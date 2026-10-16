İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 19 Eylül 2023 tarihinde ormanlık alanda ağır yaralı hâlde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Ömer Şenol’un dosyası, Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından yeniden mercek altına alındı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ve kolluk kuvvetlerinin koordineli yürüttüğü incelemeler neticesinde, 3 yıllık karanlık nokta aydınlatılarak failler adalete teslim edildi.

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HABERİN ÖZETİ Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek açıkladı: 3 yıl önce işlenen Ömer Şenol cinayeti aydınlatıldı! İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 19 Eylül 2023'te ağır yaralı bulunan ve hastanede hayatını kaybeden Ömer Şenol'un dosyasını yeniden inceleyen Adalet Bakanlığı, 3 yıllık olayı aydınlatarak failleri adalete teslim etti. Ömer Şenol'un ağır yaralı bulunduğu ve hastanede vefat ettiği olayla ilgili dosya, Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından yeniden incelendi. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda jandarma ekiplerince yürütülen saha ve istihbarat çalışmalarıyla soruşturma derinleştirildi. 15 Ekim 2026'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ilk etapta 9 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmaya dahil edilen 4 şüphelinin daha eklenmesiyle mahkemeye sevk edilenlerden 4'ü tutuklandı, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu olayla birlikte 61 dosyada 68 cinayet ve 7 yaralıya ilişkin olayın faili meçhul olmaktan çıktığını belirtti.

İLETİŞİM KAYITLARI VE DELİLLER YENİDEN İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında mevcut deliller ve geçmişe dönük iletişim kayıtları baştan sona yeniden değerlendirildi. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda; Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yürütülen saha ve istihbarat çalışmalarıyla operasyon için düğmeye basıldı.

15 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda ilk etapta 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri ve yapılan yer gösterme işlemleri doğrultusunda elde edilen yeni bulgularla soruşturma daha da derinleştirildi. Soruşturmaya 4 şüphelinin daha dâhil edilmesinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

"HİÇBİR DOSYANIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, yürütülen kararlı mücadeleye vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hiçbir cinayetin karanlıkta kalmaması ve ailelerin adalet beklentilerinin karşılanması için çalıştıklarını belirten Sayın Gürlek, şu ifadelere yer verdi:

"Aradan yıllar geçse de hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız: 61 dosyada 68 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık!

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizin titiz çalışmalarıyla İzmir’de 3 yıl önce işlenen bir cinayeti daha aydınlattık. Böylece bugüne kadar 61 dosyada 68 maktule ve 7 yaralıya ilişkin olayları aydınlığa kavuşturduk.

Soruşturmayı titizlikle yürüten Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığımıza, JASAT ekiplerimize ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, faili meçhul dosyalardaki her bir delilin izini sürmeye, olayların tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir cinayeti unutmayacak, hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız!"

https://x.com/abakingurlek/status/2110993024427626609?s=20