Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Köprübaşı köyünde gece saatlerinde meydana gelen şiddetli patlama, vatandaşları sokağa döktü. Saat 01.33'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Çay bahçesinde inceleme yapan ekipler, İHA'ya ait olduğu değerlendirilen kanat ve gövde parçaları buldu. Cismin düştüğü alanda yaklaşık 70 metrekarelik çukur oluşurken, ilk belirlemelere göre 4 evin camları kırıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

BÖLGEYE GİRİŞLER KAPATILDI

Cisimde bulunan patlayıcı maddenin infilak ettiği değerlendirilirken, başka patlayıcıların bulunma ihtimaline karşı bölgeye girişler kapatıldı. Patlayıcı Madde İmha Timi'nin (PAMİT) sabah saatlerinde bölgede inceleme yapması bekleniyor.

Köy sakinleri, patlamanın etkisiyle 1 kilometre çapındaki alanda evlerin camlarının sarsıldığını belirtti. Cismin düşmeden önce çıkardığı motor sesinin ise yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki ilçe merkezinden de duyulduğu öğrenildi.

"PATLAMA ÇOK ŞİDDETLİYDİ"

Jandarmaya ihbarda bulunan köy sakinlerinden Memiş Karaduman, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Saat 01.30 civarıydı, yeni yatmıştım. Sesi çok yakındı. Uçak gibi bir şey düştüğünü düşündüm. Patlama çok şiddetliydi. Evime 300 metre uzaklıkta düştü. Yakındaki evlerin camları kırıldı. Kapıya çıktım, baktım yangın var. Jandarmaya haber verdim. Ekipleri ben getirdim. Oraya çıktık, baktık, İHA olduğunu tespit ettik"

"BOMBA ATILDIĞINI ZANNETTİM"

Köy sakinlerinden Hüseyin Sarı ise "Uyuyordum, sesi duydum ama kendisini göremedim. Patlama olduğunu ve çaylıktan aşağıya doğru yanarak indiğini gördüm. Bomba atıldığını zannettim. Böyle bir patlamayı ilk defa duydum" diye konuştu.

Cismin düşmeden önce çıkardığı motor sesini duyduğunu belirten Muhammet Ali Kara da "Pervane sesini duydum. Motor sesiydi. Kalktım, cama doğru gittim. Bir cisim olduğunu fark ettim ama ne olduğunu anlayamadan patlama sesi duydum. Bizi gerçekten sarstı. Evlere gelecek, birine bir şey olacak diye çok korktum ama boş araziye düştü, o yüzden rahatladık" ifadelerini kullandı.

PATLAMA ANI CANLI YAYINA YANSIDI

Olay sırasında sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan gençlerin yayın kaydına şiddetli patlama sesi de yansıdı. Olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, çay bahçesine düşen cismin türü ve hangi ülkeye ait olduğunun yapılacak incelemelerin ardından belirlenmesi bekleniyor.