İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Yatırımcılar pazar günü piyasalardaki son durumu merak ediyor. Peki 1 dolar kaç TL? Euro ve Sterlin ne kadar? İşte 29 Kasım 2026 güncel döviz kurları...