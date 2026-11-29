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İstanbul
İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Yatırımcılar pazar günü piyasalardaki son durumu merak ediyor. Peki 1 dolar kaç TL? Euro ve Sterlin ne kadar? İşte 29 Kasım 2026 güncel döviz kurları...
1 DOLAR KAÇ TL?
Alış: 50,7506 TL
Satış: 50,7780 TL
EURO NE KADAR?
Alış: 55,5311 TL
Satış: 55,5888 TL
STERLİN NE KADAR?
Alış: 66,4997 TL
Satış: 66,5704 TL