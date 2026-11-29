Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığında görev yapan inşaat mühendisi T.K.Ç. hakkında skandal iddialar ortaya atıldı. Şahsın, kurumla iş yapan şirketlerden usulsüz kazanç sağladığı ve paraları farklı banka hesaplarına aktardığı öne sürüldü. Tarihi alandaki restorasyon, ihya ve inşaat projelerinde görev alan T.K.Ç'nin, maliyet hesaplamalarından kesin kabul işlemlerine kadar birçok aşamada etkili olduğu belirtildi.

YÜZDE 3'LÜK KOMİSYON İDDİASI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; "Miras" kod adlı gizli tanığın suç duyurusuyla derinleşen soruşturmada, bazı projelerde keşif artışları ve iş bitiminde yapılan işlemler üzerinden şirketlerden yüzde 3 oranında komisyon alındığı ileri sürüldü.

PARALARI SEVGİLİSİNİN HESABINA AKTARDIĞI İDDİASI

T.K.Ç'nin usulsüz yollarla elde ettiği öne sürülen paranın bir bölümünü sevgilisi P.Y'nin banka hesabına aktardığı iddia edildi. Aktif geliri bulunmadığı belirtilen P.Y'nin kısa sürede lüks otomobiller satın aldığı ve pahalı tatillere çıktığı öne sürüldü.

BAŞKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığı, iddialara ilişkin yaptığı açıklamada ise ifadeleri kullanmıştı:

"İddialar dikkatle ve titizlikle takip edilmekte, hem adli hem de idari süreçlerin sağlıklı bir şekilde sonuçlanması önemsenmektedir. Bu süreçlerde hiçbir hususun göz ardı edilmemesi, bütün iddiaların ilgili mercilerce objektif ve kapsamlı biçimde değerlendirilmesi temel beklentimizdir."