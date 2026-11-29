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İstanbul
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü ve 2 bin 800 rakımlı Aksu Yaylası'nda üretilen yeşil bal, fiyatıyla şaşırtıyor. Alışılmış sarı ve kahverengi tonlarının aksine çimen yeşilini andıran baldan yılda yalnızca 5 ila 10 kilogram elde edilebiliyor.
Bölgede uzun yıllardır görülen yeşil balın değeri 2017 yılında yapılan bilimsel analizlerle ortaya çıktı. O tarihe kadar arıcılar, farklı rengi ve kokusu nedeniyle balı tüketmekten çekiniyordu. Zekeriya köyünde 25 yıldır arıcılık yapan Ahmet Pehlivan, "Biz bunu tüketmezdik bile. Alışkın olduğumuz sarı ve kırmızı tonlarında ballarımız vardı. Ancak bu bal koyu yeşil, açık yeşil, çimen yeşili gibi farklı renklerde oluyordu" dedi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde 2017 yılında yapılan analizlerin ardından yeşil balın kaliteli ve ender rastlanan bir bal olduğu belirlendi. Bu gelişmenin ardından bölgede yeşil bala olan ilgi arttı.
Eylül ayında bal sağımı yapan arıcılar, kovanlardan çıkardıkları petekleri tek tek inceliyor. Peteklerdeki yeşil bölümler özenle ayrılarak diğer ballara karışmadan toplanıyor. Bazı yıllar elde edilen yeşil bal miktarı 3 kilograma kadar düşüyor.
Kilogram fiyatı 60 bin TL'ye ulaşan yeşil bal için müşteriler aylar öncesinden sipariş veriyor. Yurt dışından da talep gören balın üretimi sınırlı olunca bazı müşteriler bir sonraki sezonu beklemek zorunda kalıyor. Üretimin zorluğuna dikkat çeken Pehlivan, "İnanın, bir ton normal bal üretmek yerine 5 kilogram yeşil bal üretmeyi tercih etmem. Çünkü gerçekten çok zor" diye konuştu.
Yeşil bala yurt dışından da ilgi olduğunu ifade eden Pehlivan, "Fransa'dan bir şarküteri bizimle iletişime geçti. Oraya bal gönderdik. Tadına baktıktan sonra daha önce tükettiği ve sattığı balların hiçbirine benzemediğini söyledi. Türkiye içerisinden zaten çok fazla talep var. Almanya'dan, Arap ülkelerinden ve başka ülkelerden de sosyal medya üzerinden mesajlar geliyor. Yabancı dil bilmediğimiz için iletişim kurmakta zorlanıyoruz. İnsanlar balın fotoğraflarını istiyor. Hem merak ediyorlar hem de satın almak istiyorlar" diye konuştu.