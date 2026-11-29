Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü ve 2 bin 800 rakımlı Aksu Yaylası'nda üretilen yeşil bal, fiyatıyla şaşırtıyor. Alışılmış sarı ve kahverengi tonlarının aksine çimen yeşilini andıran baldan yılda yalnızca 5 ila 10 kilogram elde edilebiliyor.

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HABERİN ÖZETİ Eskiden yemeye bile çekiniyorlardı, şimdi servet ediyor: Kilosu 60 bin TL, almak için aylar öncesinden sıraya giriyorlar Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü ve 2 bin 800 rakımlı Aksu Yaylası'nda üretilen, çimen yeşilini andıran nadir bal, kilogramı 60 bin TL'ye ulaşan yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor. Yeşil bal, alışılmışın dışında rengi ve kokusu nedeniyle uzun yıllar tüketilmekten çekinilmiş, ancak 2017'deki bilimsel analizlerle değeri anlaşılmıştır. Yılda yalnızca 5 ila 10 kilogram arasında üretilebilen bu balın miktarı bazı yıllar 3 kilograma kadar düşebilmektedir. Kilogram fiyatı 60 bin TL'ye ulaşan yeşil bal için müşteriler aylar öncesinden sipariş vermekte ve yurt dışından da talep görmektedir. Üretimi oldukça zor olan yeşil bal, sınırlı miktarda elde edilebildiği için bazı müşteriler bir sonraki sezonu beklemek zorunda kalmaktadır. Yeşil balın ünü Türkiye sınırlarını aşmış, Fransa, Almanya ve Arap ülkelerinden de talep gelmektedir.

YILLARCA TÜKETMEKTEN ÇEKİNDİLER

Bölgede uzun yıllardır görülen yeşil balın değeri 2017 yılında yapılan bilimsel analizlerle ortaya çıktı. O tarihe kadar arıcılar, farklı rengi ve kokusu nedeniyle balı tüketmekten çekiniyordu. Zekeriya köyünde 25 yıldır arıcılık yapan Ahmet Pehlivan, "Biz bunu tüketmezdik bile. Alışkın olduğumuz sarı ve kırmızı tonlarında ballarımız vardı. Ancak bu bal koyu yeşil, açık yeşil, çimen yeşili gibi farklı renklerde oluyordu" dedi.

ANALİZ SONUÇLARI HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde 2017 yılında yapılan analizlerin ardından yeşil balın kaliteli ve ender rastlanan bir bal olduğu belirlendi. Bu gelişmenin ardından bölgede yeşil bala olan ilgi arttı.

BAZI YILLAR SADECE 3 KİLOGRAM ÇIKIYOR

Eylül ayında bal sağımı yapan arıcılar, kovanlardan çıkardıkları petekleri tek tek inceliyor. Peteklerdeki yeşil bölümler özenle ayrılarak diğer ballara karışmadan toplanıyor. Bazı yıllar elde edilen yeşil bal miktarı 3 kilograma kadar düşüyor.

KİLOSU 60 BİN TL AMA BULMAK KOLAY DEĞİL

Kilogram fiyatı 60 bin TL'ye ulaşan yeşil bal için müşteriler aylar öncesinden sipariş veriyor. Yurt dışından da talep gören balın üretimi sınırlı olunca bazı müşteriler bir sonraki sezonu beklemek zorunda kalıyor. Üretimin zorluğuna dikkat çeken Pehlivan, "İnanın, bir ton normal bal üretmek yerine 5 kilogram yeşil bal üretmeyi tercih etmem. Çünkü gerçekten çok zor" diye konuştu.

YEŞİL BALIN ÜNÜ TÜRKİYE SINIRLARINI AŞTI

Yeşil bala yurt dışından da ilgi olduğunu ifade eden Pehlivan, "Fransa'dan bir şarküteri bizimle iletişime geçti. Oraya bal gönderdik. Tadına baktıktan sonra daha önce tükettiği ve sattığı balların hiçbirine benzemediğini söyledi. Türkiye içerisinden zaten çok fazla talep var. Almanya'dan, Arap ülkelerinden ve başka ülkelerden de sosyal medya üzerinden mesajlar geliyor. Yabancı dil bilmediğimiz için iletişim kurmakta zorlanıyoruz. İnsanlar balın fotoğraflarını istiyor. Hem merak ediyorlar hem de satın almak istiyorlar" diye konuştu.