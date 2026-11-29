Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Küresel finans devi JP Morgan, ons altının 2027 yılı sonunda 4 bin 600 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörürken önceki beklentisine kıyasla tahminini aşağı yönlü revize etti. Ekonomist Dr. Zekeriya Şahin'in ons altının 4 bin 600 dolar ve dolar/TL kurunun 60 lira olması varsayımıyla yaptığı hesaplamaya göre gram altın 8 bin 850–8 bin 870 lira, çeyrek altın ise 14 bin 240–14 bin 250 lira bandına çıkabiliyor.
Altın piyasasında 2027 yılına yönelik beklentiler yeniden şekillenirken, JP Morgan stratejistlerinin yayımladığı yeni ons altın tahmini dikkat çekti. Geçen haftayı ons tarafında 3 bin 652,11 dolardan, gram altında ise 5 bin 965,4 liradan tamamlayan piyasada bankanın 2027 yıl sonu öngörüsü ve uzman hesaplamaları gündeme taşındı.
JP Morgan stratejistleri, ons altının 2027 yılının sonunda 4 bin 600 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü. Söz konusu projeksiyon, mevcut fiyat seviyelerine göre yaklaşık bir yıllık süreçte yüzde 30'a yaklaşan yükseliş potansiyeline işaret ederken, önceki öngörülere kıyasla aşağı yönlü bir revizyon anlamı taşıyor.
JP Morgan'ın 4 bin 600 dolarlık ons altın tahmini üzerinden olası fiyatları değerlendiren Dr. Zekeriya Şahin, ons altının 4 bin 600 dolar ve dolar/TL kurunun 60 lira olması senaryosunda altın fiyatlarına ilişkin şu hesaplamayı paylaştı:
JP Morgan'ın yaklaşımını değerlendiren Dr. Zekeriya Şahin, büyük finans kurumlarının açıklamalarının piyasa beklentilerini yansıtmanın ötesinde yönlendirme amacı taşıyıp taşımadığının sorgulanması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Ortalama tahmin olarak 2027 yılında 4 bin 600 dolar olacak diyor. Şimdi aslında tahmin yükseltmedi. Kendi tahminlerini de düşürmüş oldu baktığımız zaman. Çünkü ben şöyle değerlendiriyorum. Altının geleceğiyle ilgili bir öngörü mü bulunuyor JP Morgan? Piyasanın geleceğine yön vermek üzere bir beklenti mi oluşturmaya çalışıyor?"