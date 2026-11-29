"Ortalama tahmin olarak 2027 yılında 4 bin 600 dolar olacak diyor. Şimdi aslında tahmin yükseltmedi. Kendi tahminlerini de düşürmüş oldu baktığımız zaman. Çünkü ben şöyle değerlendiriyorum. Altının geleceğiyle ilgili bir öngörü mü bulunuyor JP Morgan? Piyasanın geleceğine yön vermek üzere bir beklenti mi oluşturmaya çalışıyor?"