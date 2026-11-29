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İstanbul
Orta Doğu'daki ateş sönmüyor. Suudi Arabistan'a son 48 saatte 5 saldırı düzenlendi. Başkent Riyad'daki uluslararası havalimanı, radar sistemleri, petrol rafinerisi, gaz tesisi ve elektrik santrallerini hedef aldıklarını duyuran Husiler, bazı tesislerde yangın çıktığını ve büyük hasar oluştuğunu iddia etti.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise Riyad ve ülkenin doğusuna fırlatılan 3 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı. Saldırı tehdidi nedeniyle Riyad, Ahsa ve Bukayk'ta erken uyarı sistemleri devreye alındı.
Yemen'de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürerken Suudi Arabistan'daki kritik tesisler de hedef alındı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, son 48 saat içinde Suudi Arabistan'a yönelik 5 saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu.
Seri, saldırılarda başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın yanı sıra Abha ve Hamis Muşayt bölgelerinde bulunan iki radar sisteminin hedef alındığını ileri sürdü.
Husilerin açıklamasına göre saldırıların hedefleri arasında Suudi Arabistan'ın enerji altyapısı da yer aldı. Askeri sözcü Yahya Seri, ülkenin güneybatısında bulunan Cizan Rafinerisi'ne yönelik saldırının ardından tesiste yangın çıktığını iddia etti.
Husiler ayrıca El-Ahsa bölgesinin güneyindeki El-Haviye Gaz Tesisi ile Cizan kentindeki Şukayk ve Cizan elektrik santrallerini hedef aldıklarını açıkladı.
Seri, söz konusu tesislerde büyük hasar oluştuğunu öne sürdü. Ancak saldırıların yol açtığı hasarın boyutuna ilişkin açıklanan bilgilerin tamamı bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.
Husilerin saldırı açıklamalarının ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonundan da açıklama geldi. Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, Husilerin başkent Riyad ve ülkenin doğu bölgesine doğru 3 balistik füze fırlattığını bildirdi.
El-Maliki, füzelerin hava savunma sistemleri tarafından tespit edilerek engellendiğini ve imha edildiğini açıkladı.
Doğu bölgesini hedef alan iki balistik füzenin imhası sırasında ortaya çıkan parçaların yere düştüğünü belirten sözcü, olayda siviller arasında herhangi bir yaralanma yaşanmadığını ifade etti.
Koalisyon Sözcüsü, sivillere ve sivil hedeflere yönelik saldırı girişimlerine karşılık verileceğini de vurguladı.
Art arda gelen saldırı tehditleri nedeniyle Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerinde güvenlik önlemleri artırıldı. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, başkent Riyad ile ülkenin doğusundaki Ahsa ve Bukayk kentlerinde erken uyarı sistemlerinin devreye alındığını duyurdu.
Sivil Savunma Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ahsa ve Bukayk kentlerindeki vatandaşlar olası tehlikelere karşı uyarıldı.
Ancak yetkililer, erken uyarı sistemlerinin devreye alınmasına neden olan tehdidin niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı.
Sivil Savunma Müdürlüğü, alarm verilen bölgelerde yaşayan vatandaşlardan resmi makamların talimatlarına uymalarını istedi. Bölge halkına kalabalık ortamlardan uzak durmaları ve görüntü kaydı yapmamaları yönünde uyarılarda bulunuldu.
Erken uyarı sistemlerinin devreye alınmasından kısa süre sonra Sivil Savunma Müdürlüğünden ikinci bir açıklama geldi.
Yetkililer, Riyad, Ahsa ve Bukayk'taki tehlikenin sona erdiğini duyurdu.