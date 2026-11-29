49 yaşındaki Fedai Karagöz'ün Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki evde elleri bağlı şekilde darp edilip, boğularak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında eşi Asiye Karagöz, Muhammet Balcı ve Bilge Küçükaycan tutuklandı. Yapılan araştırmalar ve verilen ifadelerle cinayet zanlılarının Fedai Karagöz'ü öldürdükten sonra malvarlığını paylaşmak üzere anlaştıkları ortaya çıktı.

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HABERİN ÖZETİ Denizli'deki dehşet evinde kan donduran itiraflar: Öldürüp, mirasını paylaşacaktık Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Fedai Karagöz'ün darp edilip boğularak öldürülmesiyle ilgili eşi Asiye Karagöz, Muhammet Balcı ve Bilge Küçükaycan tutuklandı. İhbar üzerine eve giden polis ekipleri, inşaat ustası Fedai Karagöz'ü elleri bağlı ve hareketsiz halde buldu. Cinayet zanlılarının, Karagöz'ü öldürdükten sonra mal varlığını ve paralarını paylaşmak üzere anlaştıkları belirlendi. Şüpheliler, paraların yerini ve banka şifrelerini söyletmek için Karagöz'ü darp ettiklerini, ardından boğarak öldürdüklerini itiraf etti. Polis eve geldiğinde Asiye Karagöz'ün baygınlık numarası yaptığı, diğer iki zanlının ise uyuyormuş gibi davrandığı belirtildi. Adliyeye sevk edilen Asiye Karagöz, Muhammet Balcı ve Bilge Küçükaycan 'tasarlayarak öldürmek' suçundan mahkemece tutuklandı.

BOĞUŞMA SESİ İHBARI ÜZERİNE POLİS EKİPLERİ EVE GİTTİ

Geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde polis ekipleri gürültü ve boğuşma sesleri ihbarı üzerine belirtilen adrese gitti. Eve giren polis ekipleri, inşaat ustası Fedai Karagöz'ü elleri bağlı, darp edilmiş ve hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemede Karagöz'ün darp edilip boğularak öldürüldüğü belirlendi. Başlatılan soruşturma kapsamında Karagöz'ün eşi Asiye Karagöz, Muhammet Balcı ve Balcı'nın sevgilisi Bilge Küçükaycan gözaltına alındı.

ÖLDÜRMEYİ PLANLAMIŞLAR AMA GÜNÜNE KARAR VERMEMİŞLER

Asiye Karagöz, ifadesinde eşinin olay günü kendisine şiddet uyguladığını, daha sonra ise 'evden iş gezisine çıkıyorum' diyerek ayrıldığını, bunun üzerine arkadaşlarını eve çağırdığını söyledi. Asiye Karagöz, "Öldürmeyi planladık ama o gün yapmayacaktık. Sabaha karşı aniden eve gelince, tartışma çıktı. Bana saldırdı. Bu nedenle ellerini ve ayaklarını bağladık" dedi.

MAL VARLIĞINI PAYLAŞACAKLARINI İTİRAF ETTİ

Muhammet Balcı ve sevgilisi Bilge Küçükaycan da kan donduran planı anlattılar. Balcı ilk ifadesinde Asiye Karagöz'ün kendilerine kocasının öldürülmesi sonucu yüklü miktarda para vereceğini ve miras olarak kalacak mal varlığını da paylaşacaklarını ifade etti. Muhammet Balcı, "Evde oturuyorduk, sabaha karşı Fedai Karagöz geldi. Bizi görünce küfür etti ve üzerimize yürüdü. Aramızda boğuşma yaşandı. Sonra kendisini etkisiz hale getirip ellerini ve ayaklarını bağladık. Paraların yerini, kredi kartları ve online banka şifrelerini söyletmek için bir süre dövdük. Kendinden geçmişti. Sonra boğarak öldürdük" sözleriyle cinayeti itiraf etti. Bilge Küçükaycan, Asiye Karagöz'ün eşi tarafından sürekli şiddete maruz kaldığını, tek çaresinin öldürüp kurtulmak olduğunu konuştuklarını anlattı.

POLİSLER EVE GİTTİĞİNDE EŞİ BAYGINLIK NUMARASI YAPTI

Ayrıca, polis ekiplerinin gürültü ihbarı üzerine eve gittikleri sırada Asiye Karagöz'ün baygınlık numarası yaptığı kaydedildi. Cani kadın, yaşananlardan haberdar olmadığını söylerken, Muhammet Balcı ve sevgilisi Bilge Küçükaycan ise uyuyormuş gibi davrandı. Polis ekipleri cinayet faillerinin bu tuzağına düşmedi. Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan Asiye Karagöz, Muhammet Balcı ve Bilge Küçükaycan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemece 'tasarlayarak öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EVE HABERSİZ GELDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER

Korkunç cinayeti savcılıktaki ifadelerinde itiraf eden Asiye Karagöz, Balcı ve sevgilisi Küçükaycan, yaptıkları planı daha sonra uygulayacaklarını söyledi. Talihsiz adamı habersizce eve geldiği için öldürdüklerini söyleyen caniler, kendisinden kalan mal varlığını da paylaşacaklarını itiraf ettiler.