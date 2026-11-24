Konya'da suç ve suçluyla mücadelede önemli rol üstlenen olay yeri inceleme ekipleri, adli vakaların aydınlatılması için titiz bir çalışma yürütüyor. Olay yerine ulaşan ekipler, bölgenin güvenliğini sağladıktan sonra fotoğraflama, görüntüleme ve teknik inceleme çalışmalarına başlıyor. Tespit edilen parmak izleri, biyolojik bulgular ve diğer maddi deliller, uygun koşullarda muhafaza edilerek kriminal laboratuvarlara gönderiliyor.

"DELİLE OLAN GÜVEN, DEVLETE OLAN GÜVENDİR"

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Büro Amiri Başkomiser Mustafa Keleş, elde edilen delillerin güvenilirliğinin ve bütünlüğünün korunmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

En küçük bulgunun bile soruşturmanın seyrini değiştirebileceğine dikkat çeken Keleş, "Biz, ‘Delile olan güven, devlete olan güvendir' diyoruz. Çünkü olay yeri inceleme çalışmaları, suçların aydınlatılmasında son derece önemli bir yere sahiptir" dedi. Keleş, olay yerinden elde edilen bulguların bilimsel yöntemlerle incelendiğini ve diğer soruşturma verileriyle birlikte değerlendirildiğini ifade etti.

TEMİZLENEN KAN İZLERİ BİLE ORTAYA ÇIKARILIYOR

"Her temas bir iz bırakır" prensibiyle hareket ettiklerini belirten Başkomiser Keleş, bir kişinin olay yerinde hiçbir iz bırakmadan hareket etmesinin oldukça zor olduğunu söyledi.

Çıplak gözle görülemeyen bulguların özel tekniklerle tespit edilebildiğini anlatan Keleş, temizlenen kan izlerinin dahi kimyasal yöntemlerle yeniden görünür hale getirilebildiğini kaydetti.

DNA VE PARMAK İZLERİ SUÇLARIN AYDINLATILMASINDA KRİTİK ROL OYNUYOR

Olay yerinden elde edilen parmak izlerinin veri tabanındaki kayıtlarla karşılaştırıldığını belirten Keleş, kan, kıl ve tükürük gibi biyolojik bulgulardan elde edilen DNA profillerinin de olayla bağlantılı kişilerin belirlenmesine katkı sağladığını aktardı.

Silahlı olaylarda ise ele geçirilen kovan ve mermi çekirdeklerinin kriminal laboratuvarlarda balistik incelemeye tabi tutulduğunu belirten Keleş, yürütülen bilimsel çalışmaların suçların aydınlatılmasında önemli rol oynadığını vurguladı.

"PERSONELİN BİLGİ BİRİKİMİ, TECRÜBESİ, DİKKATİ VE TİTİZLİĞİ ÇALIŞMALARIN EN ÖNEMLİ UNSURLARIDIR"

Teknolojinin olay yeri inceleme çalışmalarının gelişmesinde çok önemli bir rol oynadığını anlatan Mustafa Keleş, "Günümüzde gelişmiş görüntüleme sistemleri, özel ışık kaynakları, dijital kayıt imkanları ve farklı teknik cihazlar sayesinde normal şartlarda tespit edilmesi güç olan bulguların ortaya çıkarılması mümkün hale gelmiştir. Parmak ve avuç izlerinin toplandığı ve yönetildiği bir veri sistemi olan BYS, tamamen yerli imkanlarla geliştirilmiş bir parmak izi programıdır. Ancak özellikle belirtmek isterim ki teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, bu cihazları kullanan personelin bilgi birikimi, tecrübesi, dikkati ve titizliği çalışmaların en önemli unsurlarıdır. Vatandaşlarımızdan da herhangi bir adli olayla karşılaştıklarında olay yerinin korunmasına yardımcı olmalarını istiyoruz. Olay yerindeki eşyalara dokunmamaları, herhangi bir materyalin yerini değiştirmemeleri ve durumu vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine bildirmeleri büyük önem taşımaktadır. Çünkü bazen küçük bir ayrıntı, bir olayın aydınlatılmasında son derece önemli bir rol oynayabilir. Özellikle vurgulamak isterim ki olay yerinde gözden kaçabilecek kadar küçük bir iz bile büyük bir olayın aydınlatılmasında kilit rol üstlenebilir. Bizler, görünmeyeni görünür kılmak, izleri bilimsel verilere dönüştürmek ve adaletin tecellisine katkı sunmak amacıyla görev yapıyoruz. Konya İl Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçluyla mücadelede teknolojinin, bilimin ve mesleki tecrübenin ışığında çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu.