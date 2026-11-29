Kırmızı ışıkta bekleyen motosikletli ölümden kıl payı kurtuldu! Antalya'da korku dolu anlar kamerada

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde Batuhan Ü.'nün kullandığı motosiklet araçlar için kırmızı ışığın yandığı trafik lambasına geldiğinde durdu. Boş olan şeritte duran motosikletlinin arkasından süratle gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil yanmakta olan kırmızı ışığı dikkate almayarak hızla geçti. Motosiklet sürücüsünün ölümle burun buruna geldiği o anlar ise kameralarca kaydedildi.