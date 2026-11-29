Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolduktan 6 yıl sonra öldürüldüğü belirlenen üniversiteli Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin hazırlanan MASAK raporu, şüpheliler ve yakın çevreleri arasındaki yaklaşık 100 milyon TL'lik para trafiğini ortaya çıkardı.

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HABERİN ÖZETİ Gülistan Doku soruşturmasında MASAK raporu ortaya çıktı: Tuncay Sonel ve yakınlarının hesaplarında 100 milyonluk para trafiği deşifre oldu Tunceli'de 6 yıl önce kaybolduktan sonra öldürüldüğü belirlenen Gülistan Doku soruşturmasında hazırlanan MASAK raporu, şüpheliler ve yakın çevreleri arasındaki yaklaşık 100 milyon TL'lik para trafiğini ortaya çıkardı. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in 2020-2026 yılları arasındaki hesaplarına 968 işlemle 34 milyon 527 bin 246 TL giriş, bin 285 işlemle 27 milyon 978 bin 828 TL çıkış olduğu ve toplam işlem hacminin 62 milyon 506 bin 74 TL olduğu belirtildi. Kader Kılıç'ın hesabına 27 Aralık 2022'de Bülent Sonel tarafından 1 milyon TL gönderildiği, Tuncay Sonel'in ise 2023-2026 döneminde Efe Engin Kılıç ve Akın Kılıç'a toplam 310 bin TL ödeme yaptığı tespit edildi. Yakın koruma polisi Şükrü Eroğlu'ndan kayınbiraderlerine 2017-2020 arasında toplam 8 bin 800 TL aktarıldığı raporlandı. Eski polis Gökhan Ertok'un 2018-2020 yıllarındaki hesap hareketlerinde sosyal medya ile ilgili ödemeler ve Tuncay Sonel'in adının geçtiği altı işlemde toplam 3 bin 688 TL ödeme yapıldığı belirtildi. Şükrü Eroğlu'nun Ağustos 2025'te kardeşi Lokman Eroğlu'na üç işlemle toplam 800 bin TL gönderdiği ve gayrimenkul alım ifadelerinin yer aldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan Doku'yu öldürdüğü, babası Tuncay Sonel'in ise cinayeti örtbas ettiği öne sürülüyor; Şükrü Eroğlu'nun Gülistan'ın ailesinden alınan yedek SIM kartını Gökhan Ertok'a ulaştırarak dijital verilerin silinmesini sağladığı ortaya çıktı.

SONEL'İN HESAPLARINDA 62 MİLYONLUK İŞLEM HACMİ

Rapora göre, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in 2020-2026 yılları arasındaki hesaplarına 968 işlemle 34 milyon 527 bin 246 TL giriş, bin 285 işlemle 27 milyon 978 bin 828 TL çıkış oldu. Böylece toplam işlem hacmi 62 milyon 506 bin 74 TL olarak kaydedildi. Sonel'in 2024-2025 döneminde Paribu üzerinden çok sayıda işlem yaptığı da raporda yer aldı.

MASAK RAPORUNDA ÇARPICI DETAYLAR

MASAK raporunda öne çıkan para hareketleri ve bağlantılar şu şekilde sıralandı:

Kader Kılıç'ın hesabına 27 Aralık 2022'de Bülent Sonel tarafından 1 milyon TL gönderildiği, Tuncay Sonel'in ise 2023-2026 döneminde Efe Engin Kılıç ve Akın Kılıç'a 100 bin, 125 bin ve 85 bin TL tutarlarında ödemeler yaptığı belirlendi. Yakın koruma polisi Şükrü Eroğlu'ndan kayınbiraderler Gürkan Teksarı'ya 2017-2020 arasında 7 bin 600 TL, Hakan Teksarı'ya ise 2020'de bin 200 TL aktarıldı. Ayrıca Sonel'in kız kardeşi Feride Doğan'ın dolandırıcılık suçundan üç ayrı yakalama kararıyla arandığı ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis ile 75 bin TL adli para cezası bulunduğu aktarıldı.

TWİTTER REKLAMLARI RAPORA GİRDİ

Tuncay Sonel, Şükrü Eroğlu ve eski polis Gökhan Ertok arasındaki bağlantıda; Ertok'un 2018-2020 yıllarındaki hesap hareketlerinde Instagram, Twitter, takipçi, beğeni, sosyal medya paneli, ACA Bilişim ve Bitcoin ifadeleri görüldü. Tunceli ve Ordu valilikleri ile Tuncay Sonel'in adının geçtiği altı işlemde toplam 3 bin 688 TL ödeme yer aldı; açıklamalarında "Tunceli Valiliği Twitter Trend Topic", "Ordu Valisi Tuncay Sonel Twitter hizmeti" ve "Ordu Valiliği" ibareleri bulundu. Sonel 21 Nisan 2026'daki ifadesinde ödeme veya talep iddialarını reddederken, Ertok Şubat-Mart 2020'de Eroğlu'ndan gelen 10 bin TL'nin bahşiş olduğunu savundu; Eroğlu ise 2 Mayıs 2026'da bazı işleri vali talimatıyla yaptırdığını ve parayı kendisinin gönderdiğini söyledi.

ÜÇ İŞLEMDE 800 BİN LİRA YOLLADI

Şükrü Eroğlu'nun Ağustos 2025'te kardeşi Lokman Eroğlu'na üç işlemle toplam 800 bin TL gönderdiği, açıklamalarda gayrimenkul ve daire alım ifadelerinin yer aldığı tespit edildi. Eroğlu'nun altın, gümüş, dolar ve euro hesaplarında da yıllara yayılan yüksek tutarlı hareketler saptandı. Dolar hesabında 2018 ve 2019 yıllarında 42 bin 641 dolar ve 43 bin 170 dolar gibi yüksek tutarlı hareketler bulunurken, 2026 yılında da 30 bin 803 doları aşan işlemler kaydedildi.

Umut Altaş'ın 2019'da Ali Eren Bayır'a yaptığı transferlerde argo ve müstehcen ifadeler dikkat çekerken, annesi Nurşen Arıkan 17 Nisan 2026'daki savcılık sorgusunda oğlunun istediği 20 bin doları göndermediğini öne sürdü; ancak kayıtlarda Ocak 2026'da toplam 770 dolarlık üç transfer bulundu.

SIM KARTI ÜZERİNDEN VERİLER SİLİNMİŞTİ

Soruşturma kapsamında Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan Doku'yu öldürdüğü, o dönem vali olan babası Tuncay Sonel'in ise cinayetin üstünü örttüğü öne sürülüyor. Yakın koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun Gülistan'ın ailesinden alınan yedek SIM kartını eski polis Gökhan Ertok'a ulaştırdığı ve genç kıza ait dijital verilerin bu yolla silindiği ortaya çıkmıştı. Öte yandan Tuncay Sonel ve eşinin mal varlığı da daha önce gündeme gelmiş, yalnızca Sonel adına kayıtlı 40 dükkan, 6 arsa, düğün salonu, bağ ve dairelere ait tapular bulunduğu kaydedilmişti.