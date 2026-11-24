Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma derinleşerek devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan polis memuru Hakan Yalçın ifadesinde dikkat çeken beyanlarda bulundu.

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HABERİN ÖZETİ Gülistan Doku dosyasında şok ifadeler! "Dönemin İl Emniyet Müdürü'nün talimatıyla para dolu zarf teslim edildi" Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan polis memuru Hakan Yalçın, para dolu zarfın teslim edilmesi, ev araması ve kamera inceleme tutanaklarına dair ifadelerde bulundu. Hakan Yalçın, Asayiş Şube Müdürü E.A.'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürünün selamı iletilerek içerisinde para olduğu belli olan bir mektup zarfının E.Y.'ye teslim edildiğini anlattı. Yalçın, E.Y.'nin Antalya'nın Alanya ilçesine nokta tayini yapıldığını ve arkasından para gönderildiğini aralarında konuştuklarını belirtti. Gülistan Doku'nun evine yönelik arama talimatını R.K. komiserden aldıklarını, tutanakta üç amirin imzasının bulunmasının genelde karşılaşılan bir durum olmadığını ifade etti. Kamera incelemesine ilişkin tutanak hakkında ise ekip şefi E.Ö.'nün kameraların çalışmadığını söylemesi üzerine tutanağı tanzim ettiğini aktardı.

“BU ZARFI İL EMNİYET MÜDÜRÜMÜZ GÖNDERDİ, SELAMINI SÖYLEYİN, ZARFI E.Y.'YE VERİN DEDİ"

Para verilen gün Pertek ilçesinde bir cinayet olayı olduğunu belirten Hakan Yalçın, ekip şefi E.Ö., E.A., R.K. ve isimlerini hatırlamadığı diğer ekip personeliyle Pertek İlçe Emniyet Müdürlüğüne gittiklerini söyledi. Hakan Yalçın, "Müdürlüğün bahçesindeyken E. Müdür, ekip şefi E.Ö'yü çağırdı. Ona normal bir mektup zarfı uzattı. E.A., E.Ö.'ye E.Y.'nin tayini çıktı şeklinde ifadeler kullandı. Bu zarfı İl Emniyet Müdürümüz gönderdi, selamını söyleyin, zarfı E.Y.'ye verin dedi" ifadelerini kullandı.

E.Ö. ile ekip aracına bindiklerini ve aracı kendisinin kullandığını anlatan Hakan Yalçın, "Pertek feribotu ile karşıya geçtik. Elazığ ilinde Çağdaş minibüs duraklarının olduğu yerde zarfı E.Ö.'ye, E.Y.'ye teslim etti. Olay bu şekilde oldu. Bu talimatı neticede Asayiş Şube Müdürümüz E.A.'ya verdi ve İl Emniyet Müdürünün ismini söyledi. Bizim bunu sorgulama durumumuz yoktu" dedi.

"ZARFIN İÇİNDE PARA OLDUĞU BELLİYDİ, KAÇ PARA OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

E.Y. ile kendisinin kesinlikle muhatap olmadığını söyleyen Yalçın, "E.Ö. zarfı verdi. Zarfın içinde para olduğu belliydi, kaç para olduğunu bilmiyorum. Konuyu biliyorsun şeklinde bir ifadeyi E. de kullanmadı, ben de kendisiyle muhatap olmadım. Bu paranın Tuncay Sonel'in talimatı ile verilip verilmediğini bilmiyorum. Bize E.A., Y.D.'nin selamını söyle demişti" diye konuştu.

"ADAMI NOKTA TAYİNİ OLARAK ANTALYA'NIN ALANYA İLÇESİNE TAYİNİNİ ÇIKARDILAR"

İfadesinde kendisine yöneltilen sorular üzerine zarfın teslim edilmesi sırasında ekip arkadaşıyla aralarında geçen konuşmayı da anlatan Hakan Yalçın, "Biz bu parayı vermeye giderken kendi aramızda konuştuk. Adamı nokta tayini olarak Antalya'nın Alanya ilçesine tayinini çıkardılar, bir de adamın arkasından para gönderiyorlar. Keşke Elazığlı olsaydık diye konuştuk" ifadelerini kullandı.

Bu konuşmayı yaparken E.Y.'nin işini yapan kişinin İl Emniyet Müdürü olduğunu düşündüklerini belirten Yalçın, "Valinin etkisi olup olmadığını o zaman bilmiyorduk. E.Y isimli şahsa sanki üvey oğlunun yaptığı hatadan dolayı mağdur olmuş muamelesi yapılıyordu. Benim o zaman bu garibime gidiyordu" dedi.

"ARAMAYLA İLGİLİ TALİMATLARI R.K. KOMİSERDEN ALDIK"

Gülistan Doku'nun evine yönelik aramayla ilgili de ifade veren polis memuru Hakan Yalçın, arama sırasında Doku'nun evde olmadığının tespit edildiğini belirterek, tutanakta neden üç amirin imzasının bulunduğunu bilmediğini söyledi. Yalçın, "Genelde karşılaşılan bir durum değildir. Belki de ikamet sahibinin polis olmasından dolayı böyle tedbir uygulanmış olabilir. Bu aramayla ilgili talimatları R.K. Komiserden aldık. Haricinde bize herhangi bir şahıstan farklı talimat gelmedi. Yanlış hatırlamıyorsam ikametin bulunduğu sokağa Asayiş Şube Müdürü olan, soyadını hatırlamadığım E. Müdür de geldi. Fakat ikamet aramasına katılmadı" ifadelerini kullandı.

Düzenledikleri ev arama tutanağının anlattıklarından ibaret olduğunu kaydeden Yalçın, bunun dışında başka bir olay yaşanmadığını belirtti.

"BURANIN KAMERALARI ÇALIŞMIYOR, BİR TUTANAK TUT DEDİ"

Kamera incelemesine ilişkin tutanağı yaklaşık 7 yıl önce düzenlediklerini ve bu nedenle ayrıntılarını hatırlamasının mümkün olmadığını savunan Yalçın, asayişin bölge ekiplerinde görev yaptığını, gün içerisinde trafik kazası, kavga, yaralama ve adam öldürme gibi çok sayıda olaya müdahale ettiklerini anlattı. Yalçın, "Bu sebepten dolayı gün içerisinde birçok anonsa gitmişliğim olmuştur. Gittiğimiz hemen hemen her anonsla veya yaptığımız her araştırmada tutanak tanzim ederiz. Yaklaşık 7 yıl önce kayıp şahsın araştırması yönünde tuttuğumuz kamera izleme tutanağını hatırlamam veya aklımda tutmam mümkün değildir. Hayatın akışına da aykırıdır" dedi.

Olayın medyaya yansıması nedeniyle hatırladığı kadarıyla kamera incelemesini ekip şefi E.Ö.'nün yaptığını belirten Hakan Yalçın, "Ekip şefim olan E.Ö. ilgili iş yerinin kameralarına bakmıştı. Bana hitaben buranın kameraları çalışmıyor, bir tutanak tut dedi. Ben de ekip şefimin talimatı üzerine tarafıma gösterilen tutanağı tanzim ettim" ifadelerini kullandı.

Yalçın'a, 06.01.2020 tarihli tutanakta, "Belirtilen tarih ve saat girildiğinde no kayıt uyarısı verdiği" yazıldığı ve bu duruma dair fotoğraf çekilerek tutanağa eklenmediği de soruldu. Yalçın, bu hususun E.Ö.'ye sorulması halinde daha açıklayıcı beyanlarda bulunabileceğini belirtti.